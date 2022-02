Shell supera expectativa de lucro no 4º trimestre e anuncia recompra de ações

A Royal Dutch Shell divulgou nesta quinta-feira que teve lucro ajustado de US$ 6,39 bilhões no quarto trimestre de 2021, múltiplas vezes maior do que o ganho de US$ 393 milhões verificado no mesmo intervalo de 2020. O resultado ficou bem acima da projeção média de US$ 5,22 bilhões da Vara Research, baseada nas estimativas de 22 analistas.

Ao longo de 2021, o lucro ajustado da petrolífera anglo-holandesa atingiu US$ 19,29 bilhões, ante US$ 4,85 bilhões no ano anterior e US$ 16,46 bilhões em 2019. Em termos líquidos, a Shell teve lucro de US$ 11,46 bilhões apenas no quarto trimestre e de US$ 20,1 bilhões em todo o ano de 2021. A Shell também anunciou que recomprará US$ 8,5 bilhões em ações no primeiro semestre deste ano. Fonte: Dow Jones Newswires.

