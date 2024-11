Shell ganha recurso contra decisão de reduzir 45% as emissões de carbono até 2030

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/11/2024 - 15:01 Para compartilhar:

A Shell ganhou um recurso na Justiça da Holanda contra a decisão que obrigaria a petroleira a reduzir em 45% as emissões de carbono até 2030, em relação aos níveis de 2019. A empresa britânica contestou o resultado de 2021, afirmando que o veredicto pouco contribuiria para a redução de poluentes, pois não afetaria a demanda do consumidor por gasolina, diesel e gás.

A decisão judicial de 2021, no tribunal distrital de Haia, determinou que a Shell era parcialmente responsável pelas mudanças climáticas.

Com o resultado do recurso, o diretor executivo, Wael Sawan, comemorou a vitória. “Estamos satisfeitos com a decisão do tribunal, que acreditamos ser a correta para a transição energética global.” Fonte: Dow Jones Newswires