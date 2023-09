Shell anuncia venda de unidades de negócio no Reino Unido e na Alemanha à Octopus Energy

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/09/2023 - 17:56 Compartilhe

A Shell anunciou nesta sexta-feira a venda dos seus negócios de energia doméstica no Reino Unido e na Alemanha à Octopus Energy. A transação – cujo valor não foi informado – está prevista para ser concluída no quarto trimestre, sujeita à aprovação regulatória.

A unidade britânica Shell Energy Retail Limited (SERL) e a alemã Shell Energy Retail GmbH (SERG) juntas fornecem energia, gás e serviços de banda larga domésticos para cerca de 2 milhões de clientes, diz a Shell em comunicado oficial.

Já a Octopus é uma companhia varejista de energia que provê soluções de energia inovadoras a clientes residenciais em 15 países, ainda segundo a nota.

O acordo incluiu também a assinatura de um memorando de entendimento para “explorar uma potencial parceria internacional para trazer a melhor experiência possível aos seus clientes de carregamento de veículos elétricos, incluindo assinantes do Shell Recharge”.

O comunicado informa que as companhias vão explorar opções para possíveis promoções conjuntas e ativações de marcas, juntamente com a cooperação no carregamento fora de casa e outras atividades em toda a cadeia de valor dos veículos elétricos (Evs).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias