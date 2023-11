Shell amplia lucro no 3º trimestre e lança recompra de ações de US$ 3,5 bilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/11/2023 - 8:35 Para compartilhar:

A Shell divulgou nesta quinta-feira que teve lucro ajustado de US$ 6,22 bilhões no terceiro trimestre de 2023, maior do que o ganho de US$ 5,07 bilhões apurado no segundo trimestre. O resultado, porém, ficou levemente abaixo da projeção média de US$ 6,25 bilhões de uma pesquisa de analistas encomendada à Vara Research pela própria petrolífera anglo-holandesa.

O lucro líquido da Shell em uma base atual de custo de suprimentos – medida semelhante à utilizada por petrolíferas dos EUA – foi de US$ 6,15 bilhões entre julho e setembro, ante US$ 3,49 bilhões no trimestre anterior.

A Shell também lançou um programa de recompra de ações de US$ 3,5 bilhões, a ser concluído quando os resultados do quarto trimestre forem anunciados, após uma recompra anterior de US$ 3 bilhões conduzida ao longo do terceiro trimestre. Fonte: Dow Jones Newswires.

