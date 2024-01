Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/01/2024 - 11:29 Para compartilhar:

A Shell alertou nesta segunda-feira, 8, que seu balanço do quarto trimestre de 2023 sofreu um impacto de US$ 2,5 bilhões a US$ 4,5 bilhões em baixas contábeis, que foram compensadas por um aumento significativo no comércio de gás.

Em comunicado, a petrolífera britânica também disse que seus volumes gerais de produção tendem a atingir as metas definidas pela empresa.

Por volta das 10h50 (de Brasília), a ação da Shell tinha queda de cerca de 1,9% na Bolsa de Londres.

