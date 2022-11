Shell adia decisão final sobre investimento em Gato do Mato, aponta BW Offshore

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 21/11/2022 - 14:04 Compartilhe

(Reuters) – A BW Offshore foi notificada pela Shell no Brasil de que a decisão final de investimento no desenvolvimento do ativo marítimo de petróleo e gás, conhecido como Gato do Mato, na Bacia de Santos, não será tomada nos próximos 12 ou 24 meses, informou em comunicado a afretadora de plataformas nesta segunda-feira.

A BW disse que espera agora receber uma notificação formal rescindindo o aviso limitado para prosseguir (LNTP, na sigla em inglês) no devido tempo.

A BW Offshore disse ainda que será reembolsada pelos custos incorridos de acordo com termos acordados.

Em entrevista no fim de setembro, o presidente da Shell Brasil havia afirmado que definição sobre o investimento no ativo sairia em cerca de três meses.

Na ocasião, o executivo pontuou que o ativo era o maior projeto da petroleira anglo-holandesa em desenvolvimento no Brasil. No entanto, ponderou que após a invasão da Ucrânia havia pressão muito forte de custos.

A Shell tem como parceiros em Gato do Mato as empresas Total (20%) e Ecopetrol (30%).

(Por Marta Nogueira, no Rio de Janeiro)

