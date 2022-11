Shein inaugura lojas física em SP em meio a fila, tumulto e pancadaria

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/11/2022 - 19:42 Compartilhe

O que era para ser a “festa” de inauguração da primeira loja física em formato pop-up – ou seja, uma loja temporária – da Shein no Brasil se transformou em uma confusão na manhã deste sábado, 12, em São Paulo. Em vídeos que circulam nas redes sociais, clientes do e-commerce chinês que esperavam para conhecer a unidade acabaram se estapeando por causa da desorganização das filas gigantescas que se formaram no Shopping Vila Olímpia, onde a loja temporária foi montada.

Questionada sobre o incidente, a varejista de moda informou que “devido ao grande sucesso” do seu primeiro dia de abertura da pop-up store precisou atuou “rapidamente” para controlar o que chamou de “situações adversas”.

Diante do problema envolvendo as brigas e filas, a Shein decidiu encerrar o expediente da loja temporária mais cedo, as 17h30 deste sábado.

Para os próximos dias de atuação, a companhia determinou regras de entrada para garantir o funcionamento da unidade, como o limite de 500 senhas a serem distribuídas para o acesso à loja, máximo de peças por cliente dentro do provador e limite de tempo dentro da loja em até 20 minutos por cliente.

Nas redes sociais os relatados dos usuários narravam as filas que rodeavam o shopping e a falta de organização para acessar a loja da varejista.

