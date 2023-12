Shein inaugura loja no Rio de Janeiro com estratégia para evitar tumulto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/12/2023 - 19:27 Para compartilhar:

Uma loja física temporária da varejista global de moda Shein será inaugurada no Rio de Janeiro nesta semana. A loja “pop-up” ficará aberta ao público de 15 a 18 de dezembro, no Fashion Mall em São Conrado, com 11 mil peças à venda, e terá um esquema de distribuição de ingressos a fim de evitar tumulto.

O acesso à loja só será permitido por meio de um agendamento gratuito na plataforma Sympla. Os ingressos estarão disponíveis a partir desta terça-feira, 12, às 10h. Cada ingresso gratuito dá direito a duas horas de compra na loja física. A medida visa evitar superlotação, como foi na primeira loja temporária no Brasil, no Shopping Vila Olímpia, em São Paulo, em novembro de 2022, que rendeu longas filas e fez com que o estabelecimento encurtasse o expediente.

A varejista afirma que não haverá exceção em caso de atrasos. Crianças acima de dez anos também precisam de ingresso para entrar na loja física.

Esta é a segunda vez que a Shein estará presencialmente na capital carioca. Uma loja pop-up no Village Mall, no Rio de Janeiro, foi aberta em março de 2022. No entanto, ela não tinha vendas presenciais, somente por QRCode. Neste ano, Salvador e Belo Horizonte também receberam lojas físicas temporárias da Shein.

A loja pop-up da Shein no Rio de Janeiro terá 906 metros quadrados e ficará no segundo piso do Fashion Mall. “Além dos best-sellers da Shein, os consumidores também encontram na pop-up peças da coleção da marca como a Virgínia, lançada em outubro deste ano, e 5 mil peças fabricadas no Brasil”, diz a marca em comunicado.

Segundo a empresa, todos os visitantes terão 15% de desconto sem valor mínimo e 20% de desconto em valores acima de R$ 400.

