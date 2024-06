Sheila Mello revela ter sofrido crise respiratória e faz alerta após dar entrada em hospital: ‘Pneumonia’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/06/2024 - 18:39 Para compartilhar:

A ex-loira do “É o Tchan” Sheila Mello, 45 anos, fez um alerta aos seus seguidores no Instagram, neste domingo, 16, após sofrer uma crise respiratória e receber um diagnóstico que a deixou surpresa. Ela contou ter observado uma tosse persistente que acabou sendo negligenciada, e que somente buscou ajuda médica quando teve falta de ar e dificuldade para dormir.

Através dos Stories, a dançarina publicou um registro no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo e, em seguida, um um vídeo para revelar que ter recebido o diagnóstico de pneumonia.

“Estava com uma tosse persistindo já há duas semanas. Estava tranquilo porque não estava com febre, mas essa noite fiquei com muita falta de ar, não consegui dormir e fui para o hospital. Acredita que deu pneumonia?”, contou ela após deixar a unidade médica.

Sheila aproveitou o susto que passou para deixar um alerta sobre a importância dos cuidados com a saúde e de dar atenção aos sinais que o corpo manda.

“O médico falou que está uma epidemia. Se você está com uma tosse seca que está persistindo, corra”, aconselhou ela, informando em seguida o tratamento que o médico lhe prescreveu.

“Dois antibióticos, mas como é muito no comecinho, não tem nada grave”, disse.

Já no Feed de seu perfil, Sheila publicou um vídeo com uma reflexão sobre a importância de cuidar das emoções e do corpo.

“Às vezes, eu quero falar alguma coisa aqui com vocês, mas aí eu falo: ‘ai, besteira! Para quê que eu vou ficar falando isso?’. Mas aí a coisa toma outro caminho”, disse ela.

“Eu postei que estava lá no hospital e depois que teve o laudo que é uma pneumonia e tal, e teve um enfermeiro que me mandou uma mensagem falando o quanto que realmente tem essa epidemia dessa pneumonia e também uma epidemia de problemas psiquiátricos. Aí ele me fez uns elogios de algumas postagens que eu tenho convidado as pessoas a refletirem. E onde eu quero chegar com isso?”, seguiu.

“Nessa reflexão… que a gente analisa o seguinte: o sintoma no corpo, mas e as emoções? O quê que ela está querendo me dizer? O quê que ela está manifestando que levou o meu corpo a um problema de saúde? Estresse crônico, pensamentos negativos podem enfraquecer o sistema imunológico, deixando o corpo mais vulnerável a infecções. Então prestem atenção não só nos sinais do corpo, mas também ao emocional. Dito isso: cuidarei dele devidamente”, completou a loira.

