Sheila Mello, ex-dançarina do É o Tchan, faz ensaio fotográfico romântico com namorado

Sheila Mello aproveitou a tarde da quarta-feira (21) para compartilhar com os seguidores algumas fotos lindas que fez com o namorado, o tenista João Souza. Ela aparece só de toalha com o amado a abraçando. “Às vezes tudo se encaixa, o mundo entra numa sincronia e você se sente totalmente viva! “@lucashenriqueph obrigada por registrar esse denguinho!”, escreveu Sheila na legenda.

A ex-dançaria do grupo É o Tchan assumiu o relacionamento com João no Carnaval. Ela estava separada do ex-marido Fernando Scherer, o Xuxa, desde 2018. Os dois têm uma filha de 7 anos. O tenista também compartilhou uma foto ao lado da namorada no último mês. “Enquanto a namorada trabalha eu parei para fazer o tal do “Carão“ com ela! Com você na foto não tem como dizer que não foi uma foto perfeita meu amor! Te amo minha Loira”, escreveu.

