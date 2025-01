Sheila Mello e Scheila Carvalho são as primeiras eliminadas do ‘The Masked Singer 2025’

O The Masked Singer retornou à programação da TV Globo neste domingo, 12, com a apresentação de Eliana, que, agora contratada da emissora, substitui Ivete Sangalo. Sheila Mello e Scheila Carvalho, do grupo É o Tchan!, foram as primeiras eliminadas da temporada de 2025.

Neste ano, o time de jurados foi atualizado: Tony Ramos e Belo se juntaram a Tatá Werneck e Sabrina Sato.

Na estreia do programa, contudo, a humorista Dani Calabresa fez uma participação especial e substituiu Sabrina na bancada.

No ano em que a TV Globo celebra 60 anos no ar, as fantasias dos participantes são inspiradas por personagens icônicos da dramaturgia da emissora, com participantes como Nazaré Tedesco, de Senhora do Destino, Odete Roitman, de Vale Tudo, e Vlad, de Vamp.

Na estreia, apenas cinco dos 16 competidores se apresentaram.

Foram eles: Odete Roitman, de Vale Tudo, Ruth e Raquel, de Mulheres de Areia, Foguinho, de Cobras & Lagartos, Bruno Mezenga, de O Rei do Gado, e Tieta, de Tieta.

Após a primeira votação da plateia, foram salvos Odete Roitman, Foguinho e Tieta.

Em seguida, Ruth e Raquel e Bruno Mezenga apresentaram um duelo inspirado na novela A Dona do Pedaço.

Após a apresentação, os jurados decidiram salvar Bruno Mezenga, tornando Ruth e Raquel as primeiras eliminadas da edição.

Depois da eliminação, foi revelado à plateia e aos jurados que Sheila Mello e Scheila Carvalho estavam por baixo da fantasia.

Todos os jurados mantiveram os palpites dados inicialmente: Renata Vasconcellos e Lanza Mazza (Tony Ramos), Ludmilla e Brunna Gonçalves (Belo) e Cleo e Antonia Morais (Tatá Werneck e Dani Calabresa).

Os participantes da estreia do Masked Singer 2025 e os palpites dos jurados

Odete Roitman, de Vale Tudo

Tony Ramos: Andréia Horta

Belo: Carolina Dieckmann

Tatá Werneck: Wanessa Camargo

Dani Calabresa: Dandara Mariana

Ruth e Raquel, de Mulheres de Areia

Tony Ramos: Renata Vasconcellos e Lanza Mazza

Belo: Ludmilla e Brunna Gonçalves

Tatá Werneck: Cleo e Antonia Morais

Dani Calabresa: Cleo e Antonia Morais

Foguinho, de Cobras & Lagartos

Tony Ramos: Emicida

Belo: Marcello Melo Jr.

Tatá Werneck: Jonathan Azevedo

Dani Calabresa: George Sauma

Bruno Mezenga, de O Rei do Gado

Tony Ramos: Leonardo

Belo: Rodolffo Matthaus

Tatá Werneck: Marcos, da dupla Marcos & Belutti

Dani Calabresa: Marcos Palmeira ou Marcos Pasquim

Tieta, de Tieta

Tony Ramos: Fátima Bernardes

Belo: Paolla Oliveira

Tatá Werneck: Alessandra Negrini

Dani Calabresa: Grazi Massafera