Sheila Mello causa alvoroço na web ao postar foto de toalha

Sheila Mello causou muitas reações na internet ao postar uma foto de si mesma usando apenas uma toalha. O post, feito nesta quarta-feira (13), em seu perfil de Instagram, gerou muitos likes e comentários. Na legenda, ela diz : “Os primeiros 3 emojis do seu teclado são a sua reação para essa foto”.

Elogios como “musa”, “perfeita” e “linda” pipocaram na seção de cometários. A ex-dançarina do Tchan tem 43 anos e atuamente está focada em sua vida no seu novo apartamento, que ela mostrou recentemente em suas redes após reforma que havia começado em abril deste ano. “Depois que eu me separei, tive que correr para arranjar um cantinho, que era um cantinho de passagem, uma transição rápida até achar o meu lugar. Moro em São Paulo, então queria a praticidade e a segurança de apartamento, ainda. Eu achei”, contou a dançarina recentemente.

