Sheik faz golaço, Corinthians bate o Mirassol e garante classificação no Paulista

Em um jogo sonolento e com poucas chances de gol para as duas equipes, Emerson Sheik acertou um lindo chute e garantiu a vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Mirassol, nesta quarta-feira, no Itaquerão. O resultado garantiu ao time de Fábio Carille a vaga antecipada à próxima fase do Campeonato Paulista.

O Corinthians chegou aos 20 pontos, na liderança do Grupo A, e não pode mais ser ultrapassado pelo Ituano, no momento o segundo colocado da chave. No domingo, a equipe encerra a participação nesta primeira parte diante do Botafogo, em Ribeirão Preto. Já o Mirassol parou nos 11 pontos, é o lanterna do Grupo D e não tem chances de classificação. No domingo, recebe o Linense.

O primeiro tempo desta quarta-feira foi marcado pela sonolência e falta de criatividade das equipes. Os dois times erravam muito toque de bola e tinham enormes dificuldades de chegar ao gol adversário.

Prova disso é que o primeiro chute a gol saiu só aos 42 minutos, quando Henrique saiu jogando errado, o Mirassol tentou aproveitar com Douglas Baggio, que arrematou de fora da área e obrigou Cássio a fazer boa defesa.

Logo depois, foi a vez do Corinthians aparecer no ataque. Clayson recebeu passe da direita e ajeitou para Rodriguinho bater firme, mas Fernando Leal fez a defesa.

No segundo tempo, os times pareceram criar mais coragem e se arriscaram mais. O Mirassol iniciou no ataque e ficou pelo menos uns cinco minutos pressionando e apostando tudo nos cruzamentos para a área. Após o susto, o Corinthians deixou o campo de defesa e foi ele quem passou a levar mais perigo, com chutes de Lucca e Rodriguinho.

Para tentar criar algo novo para o time, Carille mexeu taticamente e em jogadores. Primeiro, Lucca saiu da direita e foi para a parte mais central, trocando com Jadson. Depois, o treinador decidiu tirar o meia e apostar em Emerson Sheik. Recuperado de uma anemia, que o impediu de atuar durante toda a temporada, o jovem Pedrinho entrou no lugar de Lucca, fazendo sua estreia no ano.

Mas quem acabou fazendo a diferença foi Sheik. O experiente atacante aproveitou rebote dentro da área e acertou uma bomba, aos 42 minutos, para marcar um golaço e garantir o resultado positivo em um dia em que o Corinthians não teve brilho, mas foi eficiente nas poucas chances que teve.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 1 X 0 MIRASSOL

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Sidcley; Ralf, Maycon, Rodriguinho, Jadson (Emerson) e Clayson (Mateus Vital); Lucca (Pedrinho). Técnico: Fábio Carille.

MIRASSOL – Fernando Leal; Danilo Boza; Wellington Silva, Edson Silva e Marlon; Wellington Reis (Riccieli), Paulinho (Luis Oyama), Douglas Baggio (Dalberto) e Xuxa; Zé Roberto e Gilsinho. Técnico: Moisés Egeri.

GOL – Emerson, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP).

CARTÕES AMARELOS – Wellington Reis, Gilsinho, Fagner, Clayson, Rodriguinho e Edson Silva.

RENDA – R$ 611.717,50.

PÚBLICO – 15.144 pagantes.

LOCAL – Estádio Itaquerão, em São Paulo (SP).