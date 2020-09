Sheherazade diz que foi demitida do SBT por e-mail

Rachel Sheherazade gravou um vídeo onde disse que recebeu um e-mail do SBT nessa segunda-feira (28) anunciando que ela estava fora do comando do telejornal que apresentava após quase dez anos. A jornalista ficou surpresa com a mensagem porque acreditava que voltaria no final de outubro. “Venho dizer um até breve”, disse.

Sem a possibilidade de se despedir dos telespectadores, a jornalista lamentou a forma como foi avisada da nova situação. “Foi um desafio tirar um jornal que tinha uma média de três pontos de audiência e deixá-lo, como hoje, com uma média de 6, 7 pontos”, afirmou. Rachel finalizou dizendo: “Tenham certeza que esse não é o último capítulo”.

