Sheffield United vence Bournemouth e segue firme na luta por vaga na Champions

Grande sensação da temporada na Inglaterra, o Sheffield United venceu o Bournemouth por 2 a 1 neste domingo e se consolidou no topo da tabela da Premier League, assumindo provisoriamente a quinta colocação, a apenas dois pontos das posições da ‘zona da Champions’.

O Bournemouth (16º) abriu o placar por meio do atacante Callum Wilson aos 13 minutos de jogo), mas o time local virou com gols do capitão Billy Sharp (45+2) e do meia John Lundstram na reta final da partida (84).

Com esta vitória, o Sheffield soma agora 39 pontos e ficou a dois do Chelsea, que fecha provisoriamente a zona da Champions, embora tenha um jogo a menos.

Mas o time também pode ser ultrapassado pelo Tottenham, que só vai disputar seu jogo no próximo domingo, em uma rodada um pouco estranha da Premier devido à distribuição das partidas nos dois finais de semana por ocasião de uma pequena pausa de inverno.

O outro jogo marcado para este domingo, entre Manchester City e West Ham, foi adiado por causa de uma tempestade que afeta grande parte do norte da Europa, com ventos fortes que também obrigaram a suspender as rodadas dos campeonatos belga e holandês.

— Jogos da 26ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sábado:

Everton – Crystal Palace 3 – 1

Brighton – Watford 1 – 1

– Domingo:

Sheffield United – AFC Bournemouth 2 – 1

– Sexta-feira (horário de Brasília):

(17h00) Wolverhampton – Leicester

– Sábado:

(09h30) Southampton – Burnley

(14h30) Norwich City – Liverpool

– Domingo:

(10h00) Aston Villa – Tottenham

(12h30) Arsenal – Newcastle

– Segunda-feira:

(16h00) Chelsea – Manchester United

. adiado

Manchester City – West Ham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 73 25 24 1 0 60 15 45

2. Manchester City 51 25 16 3 6 65 29 36

3. Leicester 49 25 15 4 6 54 26 28

4. Chelsea 41 25 12 5 8 43 34 9

5. Sheffield United 39 26 10 9 7 28 24 4

6. Tottenham 37 25 10 7 8 40 32 8

7. Everton 36 26 10 6 10 34 38 -4

8. Manchester United 35 25 9 8 8 36 29 7

9. Wolverhampton 35 25 8 11 6 35 32 3

10. Arsenal 31 25 6 13 6 32 34 -2

11. Burnley 31 25 9 4 12 28 38 -10

12. Newcastle 31 25 8 7 10 24 36 -12

13. Southampton 31 25 9 4 12 31 46 -15

14. Crystal Palace 30 26 7 9 10 23 32 -9

15. Brighton 27 26 6 9 11 31 38 -7

16. AFC Bournemouth 26 26 7 5 14 26 40 -14

17. Aston Villa 25 25 7 4 14 32 47 -15

18. West Ham 24 25 6 6 13 30 43 -13

19. Watford 24 26 5 9 12 24 40 -16

20. Norwich City 18 25 4 6 15 24 47 -23

