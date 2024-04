Sheffield é rebaixado para 2ª divisão inglesa; United volta a tropeçar

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/04/2024 - 13:41 Para compartilhar:

O atual último colocado da Premier League, o Sheffield United, foi rebaixado para a segunda divisão após a goleada de 5 a 1 sofrida em sua visita ao Newcastle neste sábado (27), no momento em que ainda restam três rodadas para o fim do campeonato.

Os ‘Blades’, prejudicados nesta temporada pela fragilidade defensiva, voltam à Championship um ano após a sua promoção à elite do futebol inglês.

A equipe tem apenas 16 pontos depois de ter disputado 35 partidas, dez pontos a menos que o atual primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Nottingham Forest (17º, 26 pontos), que disputou 34 partidas.

O time comandado pelo técnico Chris Wilder não pode, portanto, sair matematicamente da zona da degola antes do final da temporada.

Seu carrasco do dia, o Newcastle, se consolidou na sétima posição e está apenas um ponto atrás do sexto, Manchester United, que empatou em 1 a 1 neste sábado em Old Trafford contra o penúltimo, o Burnley (19º, 24 pontos).

O atacante brasileiro Antony abriu o placar já na reta final (79′), mas os ‘Clarets’ empataram através do suíço Zeki Amdouni, de pênalti (87′).

O Luton, primeiro time na zona de rebaixamento (18º, 25 pontos), sofreu a quarta derrota nos últimos cinco jogos, neste sábado contra o Wolverhampton (2-1).

Os ‘Hatters’ permanecem um ponto atrás do Nottingham Forest, que no domingo vai jogar em casa contra o Manchester City.

jta/iga/mcd/aam

MANCHESTER UNITED