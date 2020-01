Sheffield bate West Ham, supera Tottenham e United e sobe para o 5º lugar

Com um gol de Oliver McBurnie, aos oito minutos do segundo tempo, o Sheffield derrotou o West Ham, nesta sexta-feira, na abertura da 22.ª rodada do Campeonato Inglês.

Com a vitória, o Sheffield alcançou os 32 pontos, ultrapassou momentaneamente Tottenham (31) e Manchester United (30), que jogam neste sábado, e assumiu a quinta colocação na classificação.

A liderança é do Liverpool, com impressionantes 58 pontos, conquistados após 19 vitórias e um empate. O Leicester, com 45 pontos, é o segundo colocado. O Manchester City (44) ocupa o terceiro lugar, seguido pelo Chelsea, com 36.

O primeiro tempo em Sheffield não agradou aos 30.124 espectadores presentes ao estádio Bramall Lane. Poucas foram as jogadas de ataque criadas e o placar não poderia ter sido outro a não ser o 0 a 0.

No segundo tempo, o gol do time da casa logo aos oito minutos mexeu com a disputa. O goleiro Davis Martin, que entrou aos 15 minutos de jogo no lugar de Lukasz Fabianski, machucado, bateu mal o tiro de meta. O zagueiro Balbuena, ex-Corinthians, se atrapalhou e viu John Fleck roubar a bola e tocar para McBurnie finalizar. O chute saiu mascado, Martin voltou a falhar e a bola entrou.

Em desvantagem no placar, o West Ham foi ao ataque, mas não teve competência para organizar boas jogadas e ameaçar o gol de Dean Henderson. Mesmo assim, aos 47 minutos, Snodgrass chegou a marcar o gol de empate, que acabou anulado pelo VAR por causa de uma mão na bola de Declan Rice no início da jogada.