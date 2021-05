Shaylon fala sobre oportunidades recebidas por Hernán Crespo: ‘Ele sabe que pode contar comigo’ Ganhando cada vez mais minutos em campo, o meia vem se tornando peça importante para o calendário intenso do Tricolor, que exige que o elenco seja utilizado ao máximo

Ganhando mais minutos em campo pelo São Paulo após retornar de empréstimo, o meia Shaylon falou sobre sua relação com o treinador da equipe, Hernán Crespo e a possibilidade de exercer diferentes funções, a fim de se firmar como uma boa alternativa no elenco.

Shaylon foi titular na partida contra o Sporting Cristal, do Peru, na última terça-feira (25), em duelo válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Tricolor venceu o confronto por 3 a 0 e terminou no segundo lugar do Grupo E, classificado para as oitavas.

Sobre a oportunidade, o meia comentou que deseja devolver a confiança depoistada pelo treinador.

– O Crespo é um grande treinador. Está sendo muito positivo pra mim esse início de trabalho com ele e espero cada vez mais retribuir a confiança dentro de campo – afirmou Shaylon.

Na partida diante do Sporting Cristal, Shaylon teve uma função muito ligada à criação ofensiva da equipe, participando bem do jogo ao lado de Hernanes.

O meia, entretanto, se mostrou apto a jogar em outras funções e, inclusive, outros setores do campo.

– Posso ajudar em mais de uma posição e estou a disposição do professor. Ele sabe que pode contar comigo em alguns setores do campo e estou pronto para jogar onde for preciso – comentou o atleta.

Sendo uma boa opção para o time do São Paulo, que precisará rodar seu elenco devido ao calendário apertado, com três competições, Shaylon pode ser um nome importante para a temporada.

O Tricolor estreia no Brasileirão no sábado (29), às 21h, no Morumbi, diante do Fluminense. A equipe chega embalada após ser campeã do Paulistão no último domingo (23) e em boa fase.

