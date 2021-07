Shawn Mendes revela ter sofrido com dismorfia corporal

Em uma entrevista à revista Wonderland, Shawn Mendes, de 22 anos, disse ter sofrido com dismorfia corporal após uma sessão de fotos para a grife Calvin Klein. O transtorno acontece quando a pessoa tem uma visão distorcida de sua imagem.

“Eu estava sem camisa em um outdoor. Qualquer sessão em que você seja basicamente ‘sexy’ de alguma forma pode realmente mexer com o seu psicológico, porque você está lutando diariamente para viver de acordo com aquele cara. A iluminação estava lá, você tem maquiagem e um cabeleireiro. As pessoas estão lá para fazer você parecer incrível. Mas, realisticamente, você não pode realmente se comparar àquela pessoa da foto – mesmo sendo essa pessoa”, revelou.

“É interessante porque eu sei que há muita luta na cultura de comparação. É importante para mim dizer que, mesmo sendo a pessoa na foto, não posso ser a pessoa na foto. Então, se esforçar para ser essa pessoa não é justo com ninguém”, completou. “Eu desci correndo da sessão de fotos, tipo: ‘Droga, essas fotos são realmente incríveis, mas eu não posso corresponder àquele cara! E essa foi a primeira coisa que eu disse a ela e ela entendeu isso completamente”, finalizou Shawn.

O cantor também disse que as redes sociais têm grande culpa nisso. “Ontem à noite isso me quebrou e eu fiquei tipo: ‘Eu não vou entrar no Instagram de jeito nenhum. Eu preciso de reabilitação das redes sociais por uma semana.”

