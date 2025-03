Shawn Mendes mostra que é ‘devoto’ do Brasil e faz referência a Fernanda Torres no Lollapalooza

Shawn Mendes voltou a demonstrar seu amor pelo Brasil nesta noite de sábado, 29, no Lollapalooza 2025. O cantor canadense foi a principal atração do segundo dia de festival e fez uma apresentação bastante parecida com a do Rock In Rio 2024, mas marcado por muitos “Eu te amo” e “Obrigado”, emoção do cantor e do público, um cover de Mas Que Nada e até uma pequena referência à atriz Fernanda Torres.

O roteiro foi bem parecido com o do Rock in Rio 2024, quando passou pelo País pela última vez, há apenas seis meses, mas isso não tirou a emoção da apresentação. Naquele momento, Shawn estava voltando de uma pausa para cuidar da saúde mental e escolheu justamente o Brasil para seu grande retorno. Dessa vez, reafirmou sua devoção aos fãs brasileiros, não poupando elogios ao público.

“São Paulo, como está?”, gritou em português em meio à abertura com There’s Nothing Holding Me Back. Depois, em uma das primeiras interações com a plateia, disse algo nas linhas de “Não importa para onde vamos no mundo, o amor e o apoio nunca é igual ao que temos aqui, no Brasil.” Os fãs, claro, retribuíram – em Wonder e Treat You Better, o coro já era bem impressionante.

A novidade para a vinda neste Lollapalooza foi o lançamento do disco Shawn, de novembro. Mesmo assim, só tocou três músicas do álbum, preferindo manter uma setlist mais balanceada com as canções mais famosas. Justo.

Em Heart of Gold, ele repetiu uma história que contou no Rock in Rio, sobre um amigo que morreu e como o luto o atingiu anos depois. Nesse momento, algo bem bonito aconteceu: os fãs mais próximos ao palco levantaram balões amarelos em forma de homenagem.

Shawn manteve aquele sorriso sincero durante toda a apresentação. No final de Ruin, desceu para a galera e abraçou os fãs, algo que se repetiu outras duas vezes. Pegou uma bandeira do Brasil, que ficou pendurada nos instrumentos pelo restante do show, e ainda completou o look de camisa transparente com um chapéu de caubói presenteado por um fã.

Emocionou com Never Be Alone, com vídeos do inicio de sua carreira no telão, e seguiu para o melhor momento do show, que começou com Youth. Shawn lembrou de quando tocou por aqui em 2019, em show em que protestou contra as mudanças climáticas. Em seguida, convidou músicos brasileiros ao palco, que finalizaram a canção em ritmo de samba.

Ai veio o cover de Mas Que Nada, com ajuda da plateia. No final, o cantor soltou, em português, “A vida presta”. A frase ficou famosa após ser dita por Fernanda Torres em vídeo no Instagram comemorando a indicação ao Globo de Ouro pelo filme Ainda Estou Aqui.

Shawn Mendes cantou ainda Stitches, It’ll Be Okay, If I Can’t Have You e Why Why Why antes de encerrar com In My Blood, que teve até fogos de artifício.

As demonstrações de carinho cresceram o show e contribuíram para evitar um “repeteco” sem nenhuma novidade. Ajuda também o fato de que Shawn está na fase mais madura da carreira até agora, com banda sólida, bons arranjos e se provando um ótimo vocalista. A boa recepção por aqui é por mérito e dgosto de ver um artista valorizar isso.