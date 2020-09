Shapovalov avança às quartas de final no US Open

O tenista canadense Dennis Shapovalov derrotou no domingo à noite o belga David Goffin por 3-1 e enfrentará nas quartas de final do Aberto dos Estados Unidos o espanhol Pablo Carreño, que se classificou após a desclassificação do sérvio Novak Djokovic.

Shapovalov (número 17 da ATP), que viveu um incidente similar ao de ‘Nole’ em 2017, superou Goffin (10) com parciais de 6-7 (7/0), 6-3, 6-4 e 6-3, em uma partida de três horas e 30 minutos na quadra Arthur Ashe, a principal do complexo de Flushing Meadows em Nova York.

O tenista número 1 do mundo, Novak Djokovic, foi desclassificado no domingo do US Open por acertar uma juíza de linha com a bola durante a partida das oitavas de final contra o espanhol Pablo Carreño.

Depois de perder seu saque para Carreño, o que deu ao espanhol uma vantagem de 6-5 no primeiro set, Djokovic tirou uma bola do bolso e a lançou contra o fundo da quadra, acertando uma juíza no pescoço. Em seguida ela caiu no chão dando um grito de dor.

Vendo que a havia atingido, o sérvio pediu rapidamente desculpas e correu para conferir o estado de saúde da juíza, que precisou receber atendimento médico.

Djokovic conversou com os árbitros durante vários minutos, e pediu que lhe aplicassem algum tipo de sanção além da desclassificação, mas os árbitros acabaram aplicando o regulamento e Carreño avançou para as quartas de final do Grand Slam de Nova York.

Resultados de domingo no US Open

– HOMENS

Oitavas de final:

Pablo Carreño-Busta (ESP/N.20) x Novak Djokovic (SRV/N.1) 6-5

Denis Shapovalov (CAN/N.12) x David Goffin (BEL/N.7) 6-7 (0/7), 6-3, 6-4, 6-3

Borna Coric (CRO/N.27) x Jordan Thompson (AUS) 7-5, 6-1, 6-3

Alexander Zverev (ALE/N.5) x Alejandro Davidovich (ESP) 6-2, 6-2, 6-1

– MULHERES

Oitavas de final:

Jennifer Brady (EUA/N.28) x Angelique Kerber (ALE/N.17) 6-1, 6-4

Yulia Putintseva (CAZ/N.23) x Petra Martic (CRO/N.8) 6-3, 2-6, 6-4

Naomi Osaka (JAP/N.4) x Anett Kontaveit (EST/N.14) 6-3, 6-4

Shelby Rogers (EUA) x Petra Kvitova (TCH/N.6) 7-6 (7/5), 3-6, 7-6 (8/6)

gbv/cl/fp

Veja também