Shantal Verdelho critica Andressa Urach após saber que filho filma conteúdos eróticos: ‘Horrorizada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/08/2023 - 10:09 Compartilhe

A empresária Shantal Verdelho usou seu Instagram, neste domingo (13), para criticar Andressa Urach. Segundo a influenciadora, ela ficou “horrorizada” ao saber que a modelo deixa seu primogênito, Arthur Urach, de 18 anos, filmar os seus conteúdos eróticos para o OnlyFans e Privacy.

“Talvez eu esteja ficando muito quadrada… Freud já falava e a Psicologia explica que ver ou ouvir os pais tendo relações sexuais entre eles, ou com outras pessoas, é traumatizante para o resto da vida e em vários setores. É muito sério. Eu não consigo entender como consegue envolver o filho em relação sexual e conteúdo sexual. Tem que parar isso! Estou horrorizada. Me julguem quadrada, mas estou horrorizada. Não mistura filho com isso”, declarou Shantal.

Anteriormente, Arthur já foi questionado sobre como se sente ao gravar a mãe, que voltou a fazer programa e produz conteúdos para sites adultos.

“Não acho estranho. Às vezes, eu tenho que falar para ela em que posição ela tem que ficar, o que a menina tem que fazer… o último que a gente fez [de uma ficada com uma mulher em motel], eu literalmente dei as instruções da maior parte das fotos e dos vídeos. Foi tudo eu falando ‘faz isso, faz aquilo'”, declarou Arthur, na ocasião.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias