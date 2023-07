Shantal Verdelho abre o jogo sobre cirurgia plástica depois da gravidez: ‘Lipei’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/07/2023 - 5:09 Compartilhe

Na tarde dessa segunda-feira, 3, Shantal Verdelho abriu o jogo com seguidores sobre a cirurgia plástica que fez após dar à luz dois filhos.

De férias na Europa, a mãe de Felippo (4) e Domenica (1), frutos de seu relacionamento com Matheus Verdelho, falou sinceramente sobre a mudança em seu corpo.

“Eu recebi muito direct falando ‘Caramba, Shantal, como você conseguiu ficar com esse corpo, com essa barriga depois de ter filho?’ Eu fiz uma cirurgia, né”, começou ela, relatando que passou por uma lipoaspiração.

“Eu sempre contei aqui que eu ficava muito insegura com o meu bumbum. Meu bumbum é muito feio, muito feio mesmo. Tanto é que eu trabalho com biquíni e nunca mostro a parte de trás dos meus biquínis porque eu acho ele muito feio”, contou a influenciadora. Ela revelou que passou pelo procedimento para extrair gordura do corpo e aplicar nos glúteos.

“Eu não tinha muita gordura no corpo para tirar, aí o cirurgião plástico foi em todos os lugares possíveis do corpo para tirar. Eu ‘lipei’ a barriga, o braço, eu sempre quis, tirou das costas, interior de coxa e joelho.”

Na sequência, ela incentivou mulheres a não se compararem, já que ela teve acesso a médicos de confiança e os melhores tratamentos. “É lógico que eu estou com uma barriga, depois de ter vários filhos, fina assim. É porque eu fiz cirurgia. Não é milagre […] Não tem como se comparar. É desleal”, declarou. Veja:

