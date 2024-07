Shannen Doherty obtém divórcio após sua morte em decisão incomum; entenda

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/07/2024 - 16:57 Para compartilhar:

Em decisão incomum, um juiz assinou o divórcio da atriz Shannen Doherty, 53 anos, dias após a sua morte. Ela lutava contra um câncer há quase 10 anos e havia dado entrada com pedido de separação, que se arrastava na Justiça

Conhecida por sua personagem Brenda, na séria “Barrados no Baile“, a atriz faleceu no último sábado, 13, quando ainda era considerada legalmente casada com Kurt Iswarienko. A artista, porém, havia atualizado seu pedido de divórcio um dia antes de morrer. Eles eram casados desde 2011.

+Médico revela como foram os últimos momentos de vida de Shannen Doherty, atriz de ‘Barrados no Baile’

+Shannen Doherty, de ‘Barrados no Baile’, começa a doar pertences após câncer terminal

De acordo com publicação no site TMZ, a justiça no estado da Califórnia determina que quando alguém morre durante um processo de divórcio, o caso passa a ser tratado no tribunal de sucessões, onde juízes não finalizam divórcios.

O caso de Shannen Doherty, no entanto, foi diferente. Dois dias após seu falecimento, o juiz assinou os papéis e a separação foi postumamente registrada.

Ainda de acordo com publicação no site americano, Kurt ficou com um avião, carros e uma guitarra Les Paul enquanto Doherty ficou com a mansão em Malibu, carros e uma pintura de Salvador Dali.

Durante o tratamento, Shannen chegou a declarar que o ex-marido estava protelando a assinatura do documento propositalmente, com intuito de ela falecer antes de haver um acordo. Em seu pedido, ela chegou a abrir mão de pensão alimentícia, uma forma de desfazer o imbróglio judicial entre eles.