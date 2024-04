Shannen Doherty, de ‘Barrados no Baile’, começa a doar pertences após câncer terminal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/04/2024 - 9:50 Para compartilhar:

A atriz Shannen Doherty, conhecida pelas séries “Barrados no Baile” e “Beverly Hills”, refletiu sobre suas decisões recentes em relação aos seus pertences após descobrir que seu câncer de mama alcançou estágio avançado, deu metástase e se espalhou para os ossos.

No mais recente episódio de seu podcast, “Let’s Be Clear”, ela disse estar empenhada para sua morte seja “uma transição tranquila” para sua mãe. “A minha prioridade no momento é a minha mãe”, afirmou.

Depois, ela justificou sobre sua decisão de doar seus artigos pessoais. “Eu sei que vai ser pesado para ela [a mãe] caso eu morra antes dela. Como sei que vai ser pesado para ela, quero que o resto seja mais leve. Não quero que tenha que lidar com um monte de coisa. Não quero ela precisando encarar quatro containers de móveis”, disse. A artista também detalhou sua experiência de viajar ao Tennessee, nos Estados Unidos, para esvaziar um imóvel que possui no local. “Eu estava empacotando [os objetos de] um dos lugares lá. Foi muito difícil e emocionante porque, a um certo ponto, eu senti que estava desistindo do sonho de construir essa propriedade, colocando uma casa para mim e outra para minha mãe, e expandir o celeiro”, comentou. Ao final, ela disse que foi o “fim de seu sonho” e “a coisa certa a se fazer”, apesar de sua mãe encorajá-la a “não desistir”. Shannen Doherty revelou o diagnóstico de câncer de mama em 2015, quando fez uma mastectomia, quimioterapia e radioterapia. A doença entrou em remissão em 2017, mas voltou dois anos depois. Agora, ela enfrenta o estágio 4 – o mais alto entre as etapas.

