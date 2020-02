Shannen Doherty, atriz de ‘Barrados no Baile’, revela que está novamente com câncer

A atriz de “Barrados no Baile”, Shannen Doherty, participou nesta terça-feira (04), do programa “Good Morning America”, onde revelou que está com câncer novamente.

“Vai sair em questão de dias ou semanas que eu estou no estágio quatro”, disse Shannen. “É por isso que estou aqui, para falar que meu câncer voltou”, afirmou ela.

Em 2015, Shannen foi diagnosticada pela primeira vez com câncer de mama , mas a doença se espalhou pelos gânglios linfáticos, já no ano seguinte, ela fez uma mastectomia e passou por sessões de quimioterapia e radioterapia.

Muito emocionada, Shannen Doherty contou que não está sendo fácil lidar com o retorno da doença. “Ainda não processei isso.”

Após saber seu diagnóstico, a atriz participou das gravações da nova versão de “Barrados no Baile”, como uma homenagem ao amigo Luke Perry, o ator que viveu Dylan McKay morreu aos 52 anos, depois de sofrer um AVC.