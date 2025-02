Shakira vence Anitta e brasileiros ficam sem nenhum Grammy em 2025

Quatro brasileiros tinham sido nomeados para as categorias do Grammy 2025, a maior premiação da indústria musical. No entanto, nenhum deles levou o prêmio para a casa este ano.

Milton Nascimento foi indicado para Melhor Álbum Vocal de Jazz por “Milton + Esperanza”, lançado em agosto de 2024, em parceria com a norte-americana Esperanza Spalding. Porém, a dupla acabou perdendo para Samara Joy, com o álbum “Um Feriado Alegre”.

O bandolinista e compositor Hamilton de Holanda e o cubano Gonzalo Rubalcaba foram indicados para Melhor Álbum de Jazz Latino pelo disco “COLLAB”. Mas quem ganhou a categoria foi Zaccai Curtis por “Cubop Lives!”. A pianista Eliane Elias concorria na mesma categoria, com “Time and Again”. A brasileira já teve 13 indicações ao prêmio e venceu duas delas.

Anitta concorria na categoria de Melhor Álbum de Pop Latino, com “Funk Generation”, mas perdeu o prêmio para Shakira, que ganhou o reconhecimento pelo disco “Las Mujeres Ya No Lloran”.