Shakira surpreende Coachella em dia dominado por artistas latinos

Shakira participou, na noite de sexta-feira (12), de um show surpresa com o produtor e compositor argentino Bizarrap, destaque do primeiro dia do festival Coachella, que teve forte cunho latino.

Lana Del Rey chegou ao festival com uma escolta de moto para ser a atração principal da noite de abertura do gigantesco evento artístico no deserto da Califórnia, que tradicionalmente dá início ao circuito de festivais de verão.

No entanto, a megastar Taylor Swift, que atualmente está descansando de sua bem-sucedida turnê The Eras Tour, não apareceu no palco. Especulou-se que ela poderia subir ao palco com a amiga Del Rey ou Sabrina Carpenter, mas não foi o caso.

A singular Del Rey voltou a se apresentar no Coachella uma década depois de seu primeiro show no festival.

Mas foi o show conjunto de Shakira e Bizarrap que chamou mais a atenção na noite do Coachella.

A colombiana, que aproveitou a ocasião para anunciar uma turnê mundial, ofereceu uma performance poderosa que incluiu o sucesso compartilhado do dueto em que Shakira buscava vingança contra seu ex, o jogador de futebol espanhol Gerard Piqué.

“Para cima, Coachella!”, Bizarrap gritou para os aplausos explosivos do público.

No domingo (14), a cantora carioca Ludmilla se apresentará pela primeira vez no festival.

