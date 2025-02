Shakira recebe alta após internação por dores abdominais e desidratação

Shakira, de 48 anos, recebeu alta hospitalar e já retornou ao hotel em que está hospedada, de acordo com o site Trome.

O atual estado de saúde da cantora não foi revelado oficialmente, no entanto, o RPP informou que a artista foi vista entrando no hotel na madrugada desta segunda-feira, 17, acompanhada de um de seus filhos.

Ainda de acordo com a publicação, os veículos da artista não estão mais estacionados em frente à clínica onde ela esteve internada.

A causa da internação de Shakira teria sido uma comida típica do Peru. A cantora deu entrada no pronto socorro de um hospital na capital do país latino no último fim de semana por dores abdominais, o que pegou os fãs de surpresa, que a aguardavam para um show na cidade.

Segundo o jornalista peruano Jaime Bayly, a colombiana se sentiu mal após comer pratos de um famoso restaurante localizado no circuito de praias da região.

De acordo com Jaime, a equipe da artista levou dois pratos do restaurante ao hotel: um ceviche tradicional e um chamado “Sobredosis”, que consiste em pequenas porções de vários tipos de ceviche.

“Algo aconteceu depois daqueles ceviches que ela comeu, entre 18h [de sábado] e 5h da manhã de domingo, e tiveram que levá-la à clínica”, declarou o peruano, afirmando que Shakira foi para o hospital desidratada e com fortes dores.

Ele explicou que “quando se chega em Lima, é preciso ter cuidado com ceviche, tiraditos [prato típico da região] e peixe cru”. Shakira, que fez dois shows recentemente no Brasil, chegou a se manifestar nas redes sociais após ser internada.