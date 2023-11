Shakira realiza acordo para evitar julgamento por fraude fiscal na Espanha

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/11/2023 - 8:48 Para compartilhar:

A cantora Shakira realizou um acordo com as autoridades espanholas para evitar julgamento no caso em que era acusada de sonegar € 15 milhões (cerca de R$ 80 milhões, na cotação atual) em impostos.

Entenda o caso:

A cantora colombiana aceitou o acordo no qual teve de aceitar as acusações, das quais se dizia inocente. Além disso, segundo a agência de notícias Reuters, ela deverá pagar uma multa de 50% do valor devido e mais € 438 mil (cerca de R$ 2,3 milhões). Ao todo, o acordo sairá por quase R$ 41,5 milhões;

A cantora era acusada de não pagar impostos entre os anos de 2012 e 2014. Shakira chegou a recusar o primeiro acordo feito pelos promotores do caso, alegando que, naquele período, levava uma “vida nômade” por conta do seu trabalho e, por isso, não devia nada para a Espanha;

Porém as autoridades afirmaram que a artista passou mais da metade de cada um dos anos em questão vivendo na Espanha. Além disso, ela comprou uma casa em Barcelona, em maio de 2012, fazendo com que se tornasse devedora de impostos no país.

