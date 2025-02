Shakira foi internada após comer em restaurante peruano, diz imprensa internacional

A causa da internação de Shakira, de 48 anos, teria sido uma comida típica do Peru. A cantora deu entrada no pronto socorro de um hospital na capital do país latino no último fim de semana por dores abdominais, o que pegou os fãs de surpresa, que a aguardavam para um show na cidade.

Nesta segunda-feira, 17, o Trome divulgou informações do jornalista peruano Jaime Bayly, que contou que a cantora se sentiu mal após comer pratos de um famoso restaurante localizado no circuito de praias da região.

De acordo com Jaime, a equipe da artista levou dois pratos do restaurante ao hotel: um ceviche tradicional e um chamado “Sobredosis”, que consiste em pequenas porções de vários tipos de ceviche.

“Algo aconteceu depois daqueles ceviches que ela comeu, entre 18h [de sábado] e 5h da manhã de domingo, e tiveram que levá-la à clínica”, declarou o peruano, afirmando que Shakira foi para o hospital desidratada e com fortes dores.

Ele explicou que “quando se chega em Lima, é preciso ter cuidado com ceviche, tiraditos [prato típico da região] e peixe cru”. Shakira, que fez dois shows recentemente no Brasil, chegou a se manifestar nas redes sociais após ser internada.

“Lamento informar que esta noite precisei ir ao pronto socorro por conta de um quadro abdominal e estou hospitalizada neste momento. Os médicos que me atenderam disseram que não tenho condições de fazer show esta noite. Estou muito triste de não poder subir ao palco hoje. Estava muito empolgada e emocionada de reencontrar meu querido público peruano”, começou dizendo.

“Espero que amanhã eu esteja melhor e que me deem alta o quanto antes para que eu possa fazer esse show para o qual me preparei tanto por causa de vocês. Meu plano é realizar esse show o mais rápido possível. Minha equipe e produção estão trabalhando com uma nova data para vocês. Obrigada pela compreensão. Amo muito vocês. Shakira”, concluiu a cantora em um comunicado.

Shakira ainda usou seu perfil nas redes sociais para agradecer as mensagens de carinho que recebeu após anunciar que havia sido hospitalizada.

“Obrigada a todos por suas mensagens de carinho. Me dão tanta força! Amo vocês com todo o meu coração”, declarou.