Shakira e Piqué travam briga na Justiça por jato de R$ 100 milhões

Separados há dois meses, Shakira e Piqué agora travam uma briga na Justiça. De acordo com o jornal ‘Prensa Libre’, além da disputa da guarda dos filhos, os dois agora duelam pela posse do avião de R$ 100 milhões que pertence à família.

O avião particular é um Learjet 60XR e tem capacidade para 10 passageiros, com um quarto e duas camas. A aeronave também tem uma sala de jantar e um espaço com televisão. O jato era usado para as viagens longas da família.

Shakira decidiu pela separação com Piqué após 12 anos de relacionamento entre os dois. O ex-casal tem dois filhos, Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7. Recentemente, a cantora foi acusada de fraude fiscal pelo Ministério Público espanhol.

A cantora colombiana é acusada de não pagar impostos no país entre 2012 e 2014, tendo lesado o estado espanhol em R$ 75,3 milhões. No entanto, Shakira, já teria se declarado inocente e disse estar pronta para ir aos tribunais.

