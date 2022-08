Shakira e Piqué disputam aeronave luxuosa de US$ 20 milhões, diz site

Da Redação 15/08/2022 - 23:59 Compartilhe

A separação de Shakira e Gerard Piqué continua dando o que falar. Além da briga pela guarda dos filhos, os dois estão disputando uma aeronave que custa cerca de US$ 20 milhões (cerca de R$ 100 milhões). As informações foram publicadas nesta segunda-feira (15) pelo Diario AS

A publicação afirma, ainda, que a aeronave foi modificada para atender às necessidades do casal na época, como um quarto com duas camas, outro com TV e uma sala de jantar.

A cantora, que mora na Espanha, pretende mudar para os Estados Unidos assim que o processo de divórcio for finalizado.