Shakira e Gerard Piqué confirmam separação

MADRI (Reuters) – A cantora colombiana Shakira e o zagueiro do Barcelona Gerard Piqué estão se separando, confirmou o casal por meio de sua agência de relações públicas vista pela Reuters neste sábado.

“Lamentamos confirmar que estamos nos separando. Para o bem-estar de nossos filhos, que são nossa maior prioridade, pedimos que respeitem a privacidade deles. Obrigado pela compreensão”, diz o comunicado.





Shakira, 45, e Piqué, 35, estão juntos desde 2011 e têm dois filhos. Eles se conheceram pouco antes da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, quando ele apareceu no videoclipe de “Waka Waka”, de Shakira, a música oficial do torneio.

A cantora está sendo julgada por suposta fraude fiscal na Espanha, após perder um recurso em 26 de maio. Os promotores dizem que ele não pagou até 14,5 milhões de euros em impostos sobre renda auferida entre 2012 e 2014.

Sua equipe jurídica disse que ela continuará defendendo seu caso com fortes argumentos legais.

“A conduta de Shakira em questões fiscais sempre foi impecável em todos os países em que ela teve que pagar impostos e ela confiou e seguiu fielmente as recomendações dos melhores especialistas e conselheiros”, disse o comunicado.

(Por Jessica Jones)