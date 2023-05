SFN segue com capitalização e liquidez favoráveis, provisões adequadas e perda esperada, diz BC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/05/2023 - 10:15 Compartilhe

A percepção do Banco Central de desaceleração da economia e de resiliência do Sistema Financeiro Nacional (SFN) está em linha com a opinião de agentes do mercado financeiro, apontou o Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do BC, divulgado na manhã desta quarta-feira, 10. O documento pontua que o sistema segue com capitalização e liquidez favoráveis, provisões adequadas e perdas esperadas.

“As instituições pesquisadas reduziram a disposição para tomar risco e inverteram a percepção sobre a atividade econômica de ’em recuperação’, em agosto de 2022, para ’em contração’, em fevereiro de 2023. Essas instituições elevaram a preocupação com os riscos e ressaltaram a incerteza em relação à política fiscal, ao novo arcabouço fiscal e à sustentabilidade da dívida pública”, diz o relatório.

O documento ainda ressalta que “o grau de confiança do mercado financeiro na resiliência do SFN permanece muito elevado”.

A avaliação é de que, apesar de o crescimento da economia em 2022 ter superado as expectativas iniciais, houve uma trajetória de arrefecimento ao longo do ano.

“Nos últimos dois anos, ocorreu forte recuperação da atividade econômica doméstica, no entanto, a economia encerrou 2022 em desaceleração. O arrefecimento do crescimento iniciou-se no setor de bens duráveis, mais sensível à política de juros, espalhou-se para o setor de bens não duráveis e, posteriormente, de forma mais branda, para o setor de serviços”, diz o documento.

