Sextou: após mudança de protocolo, Botafogo tem mais torcedores contra CRB do que nos outros jogos somados Protocolo mais flexível, abraçando pessoas com vacinação completa e incompleta, resulta em mais torcedores no Estádio Nilton Santos em vitória na Série B do Brasileirão

O torcedor fez a diferença para o Botafogo se impor e conquistar uma vitória em um jogo de “seis pontos” contra o CRB na noite desta sexta-feira, no Estádio Nilton Santos, pela 29ª rodada da Série B do Brasileirão. Com um protocolo mais flexível de entrada, o Alvinegro levou mais público neste duelo do que nas duas primeiras partidas com público somadas.

Nesta sexta-feira, 2.139 torcedores estiveram presentes no Estádio Nilton Santos. Nos outros dois jogos, contra Sampaio Corrêa e Avaí, o Botafogo levou 1.513 pessoas somadas.

Isto se deve diretamente à mudança de protocolo adotada pelo clube quanto aos ingressos. Antes, o Botafogo exigia a realização de um exame antígeno até 48 horas antes da partida. O processo, contudo, custava entre R$ 70 a R$ 100 – valor maior do que o próprio ingresso para o duelo.

Diante do CRB, a coisa mudou: o Botafogo, inicialmente, havia aberto os portões apenas para pessoas com vacinação completa, tirando a necessidade do exame. Contudo, diante do novo protocolo da Prefeitura do Rio de Janeiro, publicado no Diário Oficial na manhã desta sexta-feira, o clube também conseguiu abrir para pessoas sem todas as vacinas – neste caso mediante o teste antígeno/PCR.

Ao abraçar os “dois mundos”, o resultado foi direto: mais pessoas e, consequentemente, mais apoio vindo das arquibancadas. Melhor para a equipe, que conseguiu uma vitória importante e voltou à vice-liderança da Série B.

