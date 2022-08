Sexta-feira com jogos históricos no Macena Open e vitória de brasileiros sobre favoritos

Parceria Lance & IstoÉ 06/08/2022 - 0:42 Compartilhe

A sexta-feira foi um dia especial no Macena Open, torneio com recorde mundial de atletas em eventos da Federação Internacional de Tênis e da Confederação Brasileira de Tênis.

A rodada dupla proporcionou jogos históricos com brasileiros brilhando e levantando o caldeirão com duas mil pessoas na quadra central montada na Praia do Francês, em Marechal Deodoro (AL). O evento é um BT 400, dos mais importantes do circuito mundial, com premiação total de US$ 40 mil e presença de 1.680 atletas.

No último jogo do dia, André Baran, sexto do mundo e número 1 do país, e o italiano Tomaso Giovannini, 7º colocado e atual campeão mundial, derrotaram a dupla de Vinicius Font, ex-número 1 e tetracampeão mundial pelo Brasil, e o italiano Marco Garavini, multicampeão mundial, por 2/6 6/4 11/9. Baran e Giovannini estavam perdendo por 6/2 3/0, mas foram buscar um jogo improvável. Ainda salvaram um match-point no 9 a 8 abaixo com bela devolução lob que surpreendeu a dupla adversária. Ao fim do jogo, Baran se ajoelhou em quadra e vibrou junto com o parceiro. O jogo, além do alto nível em todos os pontos do match tie-break, quebrou recorde de audiência na transmissão do canal Play BT no Youtube.

Ao término do jogo os jogadores se emocionaram, vencedores e perdedores discursaram juntos na quadra e tanto Baran quanto Vini agradeceram um ao outro. Ele por anos formaram dupla vitoriosa brasileira, mas desde o começo do ano não estçao mais juntos: “Jogar nesse caldeirão aqui dentro não tem preço, graças a vocês que fazem nosso esporte cada vez ir mais longe. Queria enfatizar o que esse cara (Vini Font) representa pra mim, se tem alguém que aprendi muito foi com esse cara, quando não ninguém ainda no Beach Tennis eu via vídeos dele, tivemos muita coisa positiva juntos e ainda teremos, somos parceiros , fizemos uma história muito linda no esporte e que vai ficar para a próxima geração e esse é o nosso objetivo, fazer o esporte crescer cada vez mais”, disse Baran.

“Foi um jogo incrível, muito emocionante jogar no Brasil com o Baran um dos jogadores mais importantes do país contra Font e Garavini, provavelmente o maior do mundo. Foi um dos match tie-breaks mais incríveis da história. De vinte pontos sem erros, só pontos com muita coragem de todos. Amanhã outro dia, outra partida, mas hoje estou muito contente”, disse Giovannini.

Vini Font completou: “É uma vitória para o Beach Tennis, eu vendo o Giovannini falar português aqui isso é a melhor coisa pois antigamente a gente se virava lá fora e agora eles falam o português o que mostra o crescimento do esporte”.

Baran e Giovannini enfrentam na semi a dupla do francês Theo Irigaray e do italiano Doriano Beccaccioli que virou contra os brasileiros João Wiesinger e Daniel Schmitt por 4/6 7/6 (7/5) 10/8.

“Sabíamos que poderia ser um jogo apertado porque conhecemos nossos oponentes, eles têm um grande saque e um bom equilíbrio emocional de não desistir. Sabíamos que precisaríamos de uma batalha. Queria parebenizar meu parceiro que fez os dez pontos do match tie-break talvez, ele foi incrível. Jogar nessa atmosfera com os brasileiros torcendo por eles. Eu amei esse ambiente, jogamos bem por essa razão, acredito”, disse Beccaccioli.

Mais cedo, os santistas Allan Oliveira, nono colocado, e Thales Santos, 10º, derrotaram os cabeças de chave 1, o italiano Mattia Spoto, 3º colocado, e o francês Nicolas Gianotti, 5º, por 7/5 3/6 10/6 em jogo que também incendiou a quadra central. Gianotti e Spoto vinham de título na semana passada no Recife (PE) e juntos têm seis títulos na temporada.

“Sabíamos que seria uma partida muito difícil, fizemos um jogo de manhã muito bom nas oitavas (derrotaram Leo Branco e Daniel Mola por 6/3 6/2), então viemos super motivados, confiantes, tentamos focar no que precisávamos fazer. Começo do jogo foi muito tenso pros quatro, conseguimos fechar o primeiro set , vencemos no super tie-break, torcida ajudou muito e estamos super felizes”, disse Thales.

“Sempre é muito bom pra gente como dupla ganhar do Spoto e do Gianotti, uma das melhores duplas do mundo. Saímos super confiantes desse jogo, foram duas ótimas vitórias , significa muito pra gente, mas amanhã é preciso muita concentração para a semi”, seguiu Oliveira: “Agora é acalmar, baixar a adrenalina, se alimentar bem, tentar dormir cedo que amanhã tem muito mais”, completou Thales.

A dupla buscará vaga na final neste sábado contra a dupla do número 1 do mundo, formada pelo espanhol Antomi Ramos, e o italiano Diego Bollettinari, 12º, que passou pelos brasileiros Gustavo Russo e Gabriel Santos por 6/2 7/5.

Brasil na briga por vaga na final no feminino



No feminino, a dupla italiana formada por Sofia Cimatti e Nicole Nobile, principais favoritas, aplicaram 6/0 6/1 sobre as italianas Giulia Trippa e Veronica Visani e duelam contra as paranaenses Vitória Marchezini e Marcela Vita por vaga na final. Esta é a 13ª vitória seguida da dupla que vem de título em Brasília e no Recife.

“Jogamos uma boa partida, com bastante foco, estamos muito felizes com essa vaga na semifinal”, disse Cimatti: “Não sabia que estavamos com esse retrospecto de 13 vitórias, mas treinamos muito no último mês depois de Brasília para melhorar e evoluir nosso jogo e vamos com tudo amanhã”.

“Jogamos contra a Vitória e Vita semana passada, mas a Vita teve problemas. Precisamos manter nosso foco para buscar essa vitória”, disse Sofia.

Vitória e Vita marcaram 6/3 6/0 sobre a carioca Flavia Muniz e a cearense Marília Camara, campeã do ano passado. Marcela, de Curitiba (PR), vem se recuperando de uma lesão contraída semana passada e disse estar bem: “Estou muito feliz de participar desse torneio, tive uma contratura grande na panturrilha, mas está cicatrizando e está tudo certo”, disse. Vitória completou: “Sabíamos que seria um jogo difícil, estou muito feliz e amanhã vamos com tudo contra as italianas”.

Rafaella Miiller, número 4 do mundo, e Patrícia Diaz, da Venezuela, sexta colocada, marcaram 7/5 6/0 sobre Julia Nogueira e Lorena Melo. Elas venciam o primeiro set com quebra, mas por pouco não deixaram escapar: “Abrimos vantagem, mas elas conseguiram empatar, mas foi importante vencer o primeiro set. No segundo elas cometeram um pouco mais de erros e abrimos vantagem”. Elas enfrentam a atual campeã do torneio, a paulista Sophia Chow, 13ª, e a italiana Flaminia Daina, 7ª, que passaram por Joana Cortez e a italiana Veronica Casadei por 6/1 6/4.

O sábado terá programação começando às 10h30 e será o dia final do principal evento com as semis e finais com transmissão no Sportv 3 (uma semi feminina e masculina a partir das 12h50 e as duas finais a partir das 17h50). O evento tem transmissão integral da quadra central pelo canal Play BT no Youtube.

O sábado terá a primeira rodada de duplas mistas profissional com a primeira rodada e o término no domingo com presenças de Joana Cortez, Vinicius Font, Flaminia Daina, Antomi Ramos, entre outras feras.

Resultados desta Sexta-Feira (05/08):

Quartas de Final – Masculino

Allan OLIVEIRA (BRA) [5] / Thales SANTOS (BRA) 7/5 3/6 10/6 Nicolas GIANOTTI (FRA) / Mattia SPOTO (ITA) [1]

Andre BARAN (BRA) [2] / Tommaso GIOVANNINI (ITA) 2/6 6/4 11/9 Vinicius FONT (BRA) / Marco GARAVINI (ITA) [6]

Diego BOLLETTINARI (ITA) / Antonio Miguel RAMOS VIERA (ESP) [3] 6/2 7/5 Gustavo RUSSO (BRA) [8] / Gabriel SANTOS (BRA)

Doriano BECCACCIOLI (ITA) [4] / Theo IRIGARAY (FRA) 4/6 7/6 (5) 10/8 Daniel SCHMITT (BRA) / Joao WIESINGER (BRA) [7]

Quartas de Final – Feminino

Sofia CIMATTI (ITA) / Nicole NOBILE (ITA) [1] 6/0 6/1 Giulia TRIPPA (ITA) [6] / Veronica VISANI (ITA)

Patricia DIAZ (VEN) [2] / Rafaella MIILLER (BRA) 7/5 6/0 Lorena MELO (BRA) / Julia NOGUEIRA (BRA) [7]

Vitoria MARCHEZINI (BRA) / Marcela VITA (BRA) [3] 6/3 6/0 Marilia CAMARA (BRA) [8] / Flavia MUNIZ (BRA)

Sophia CHOW (BRA) [4] / Flaminia DAINA (ITA) 6/1 6/4 Veronica CASADEI (ITA) / Joana CORTEZ (BRA) [5]

Oitavas de Final – Masculino

Nicolas GIANOTTI (FRA) / Mattia SPOTO (ITA) [1] 6/4 6/0 Fabricio NEIS (BRA) / Miguel PERES (BRA)

Andre BARAN (BRA) [2] / Tommaso GIOVANNINI (ITA) 6/0 6/0 Joao Lauro CARNEIRO (BRA) / DIOGO CHAVES DONNER CARNEIRO (BRA)

Doriano BECCACCIOLI (ITA) [4] / Theo IRIGARAY (FRA) 6/1 7/5 Flavio AROUCA (BRA) / Hugo Cesar DOJAS (BRA)

Allan OLIVEIRA (BRA) [5] / Thales SANTOS (BRA) 6/2 6/3 Leonardo GARROSSINO BRANCO (BRA) / Daniel MOLA (BRA)

Vinicius FONT (BRA) / Marco GARAVINI (ITA) [6] 7/6 (7) 7/5 Giovane CURY BUERES (BRA) / Breno LODIS (BRA)

Daniel SCHMITT (BRA) / Joao WIESINGER (BRA) [7] 6/4 6/4 Giovanni CARIANI (BRA) / Hugo PARONETTO RUSSO (BRA)

Gustavo RUSSO (BRA) [8] / Gabriel SANTOS (BRA) 6/2 6/3 Eurico Cahu DE LIMA NETO (BRA) / Gabriel PADILHA (BRA) vs.

Diego BOLLETTINARI (ITA) / Antonio Miguel RAMOS VIERA (ESP) [3] 6/4 6/4 Thiago CRISTIANO MARANHAO (BRA) / Ricardo Garcia DOS SANTOS (BRA)

Oitavas de Final – Feminino

Sofia CIMATTI (ITA) / Nicole NOBILE (ITA) [1] 6/1 6/0 Debora AMARO (BRA) / Barbara MUNIZ (BRA)

Patricia DIAZ (VEN) [2] / Rafaella MIILLER (BRA) 6/1 6/0 Julia SOUZA ROCHA (BRA) / Gabriela SATO (BRA)

Vitoria MARCHEZINI (BRA) / Marcela VITA (BRA) [3] 6/1 6/1 Elaine BRANCO (BRA) / Nicoli CASAGRANDE (BRA)

Sophia CHOW (BRA) [4] / Flaminia DAINA (ITA) 7/5 6/2 Samantha BARIJAN (BRA) / Raquel IOTTE (BRA)

Veronica CASADEI (ITA) / Joana CORTEZ (BRA) [5] 6/1 4/6 10/3 Isadora LOURENCO TRUSZ (BRA) / Julianna MARTINS (BRA)

Giulia TRIPPA (ITA) [6] / Veronica VISANI (ITA) 6/2 6/0 Manuela ARY (BRA) / Brenda RIQUE (BRA)

Lorena MELO (BRA) / Julia NOGUEIRA (BRA) [7] 6/1 6/3 Andrea DO VALLE (BRA) / Leticia SHIROZAKI CUNHA (BRA)

Marilia CAMARA (BRA) [8] / Flavia MUNIZ (BRA) 6/4 6/1 Isabela FERRARI GARRIDO (BRA) / Isadora PANSANI SIMOES (BRA)

Programação deste Sábado (06/08):

Quadra Central

10h30 – Allan OLIVEIRA (BRA) / Thales SANTOS (BRA) [5] vs. Diego BOLLETTINARI (ITA) / Antonio Miguel RAMOS VIERA (ESP) [3]

12h50 -Sofia CIMATTI (ITA) / Nicole NOBILE (ITA) [1] vs. Vitoria MARCHEZINI (BRA) [3] / Marcela VITA (BRA)

A Seguir – Doriano BECCACCIOLI (ITA) / Theo IRIGARAY (FRA) [4] vs. Andre BARAN (BRA) [2] / Tommaso GIOVANNINI (ITA)

17h50 – Final Feminina

A Seguir – Final Masculina

Quiadra 1

11h – Sophia CHOW (BRA) / Flaminia DAINA (ITA) [4] vs. Patricia DIAZ (VEN) [2] / Rafaella MIILLER (BRA)

