Sexo quente com o ex-marido, zoofilia, orgias e mais: as polêmicas de Andressa Urach

Andressa Urach não cansa de gerar polêmica com as suas declarações nas redes sociais. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, a modelo falou sobre assuntos íntimos relacionados ao seu ex-marido, Thiago Lopes, que é pai de seu filho caçula, Léon, além de outros temas de cunho sexual.

Esta não é a primeira vez que Andressa Urach aparece nos holofotes para falar de suas intimidades. Sexo quente com o ex-marido, zoofilia, orgias e mais, IstoÉ Gente lista abaixo algumas polêmicas da loira. Confira!

Sexo quente com o ex-marido

“Eu me apaixonei por ele porque ele me comeu muito gostoso, inclusive me fez gozar várias vezes. Por isso, me apaixonei, a gente casou, por isso ele casou comigo. A gente só não está junto porque ele não gosta de putaria. Se ele gostasse, a gente estaria fazendo putaria juntos, essa é a verdade. Se ele gostasse da vida promíscua, eu estaria gravando junto com ele, mas ele nunca faria isso. Então, é uma pena, vamos em frente que tem outras oportunidades”, disparou Urach na rede social sobre o ex-marido.

Orgias

Em seu livro “Morri para Viver – Meu submundo de Fama, Drogas e Prostituição”, lançado em 2015, a loira revelou ter participado de uma suruba com jogadores da seleção brasileira.

“Todos beberam uísque na piscina aquecida e, na hora do banho de sauna, houve relação sexual em grupo. Os homens não se tocaram, mas virei um objeto na mão de cada um deles”, relatou ela em um dos trechos.

Na madrugada de terça-feira, 25, Andressa Urach fez novas revelações sobre orgias. Ao ser questionada se aguentaria se relacionar sexualmente com três pessoas ao mesmo tempo, ela respondeu: “Amiga, só três? Três é fichinha, já aguentei seis ao mesmo tempo. Isso que é bom, isso que é festa”.

Zoofilia

Na autobiografia, Andressa ainda confessou que fez sexo com um cachorro quando tinha 11 anos. Segundo ela, só realizou o ato sexual porque foi incentivada por uma colega.

Vale ressaltar que no Brasil, o ato é considerado crime, segundo o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientas, lei 9.605/98.

Abuso sexual Em entrevista a Marília Gabriela, em 2018, Urach revelou que foi vítima de abuso sexual dos dois aos oito anos de idade. Drogas

Durante sua participação no reality ‘A Fazenda 6’, da Record TV, Andressa Urach teve uma crise de abstinência de drogas e gerou inúmeras brigas por conta disso.

