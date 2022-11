Sexo por telefone: como perder a vergonha e aproveitar o momento

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/11/2022 - 20:30 Compartilhe

Fantasias sexuais: cada um tem a sua. E se o sexo por telefone for a sua — ou se a prática for inevitável, por exemplo, para casais que mantêm um relacionamento à distância — pode ser útil encontrar maneiras de aumentar a intimidade usando o celular.

+ Censo do Sexo: Saiba quais são as principais fantasias sexuais dos brasileiros

+ 5 dicas para melhorar a intimidade em um relacionamento longo

Ao contrário do que você pode pensar, o sexo por telefone não é uma prática reservada às pessoas que moram longe de seus parceiros. “As pessoas usam o sexo por telefone para aumentar o erotismo e as brincadeiras sexuais em seus relacionamentos”, explica a terapeuta sexual Shamyra Howard à “Women’s Health”, de onde são as informações.

É compreensível se essa prática te causar alguma estranheza ou vergonha. Afinal, trata-se de um espaço para compartilhar suas fantasias e vulnerabilidades. No entanto, a terapeuta sexual Jenni Skyler encoraja: “Uma vez que você tentar e perceber que não é tão assustador, pode ser muito divertido.”

O que conta como sexo por telefone

A prática pode ser diferente para cada casal. Vocês podem conversar sobre sexo e fantasias, masturbar-se juntos(as) e até mesmo apostar em ligações de vídeo para uma experiência mais visual. “No presente, o sexo por telefone também inclui o sexting [troca de mensagens de texto de cunho sexual]”, pontua Jenni.

Você pode convidar seu(ua) parceiro(a) usando frases como “Eu adoraria tentar isso. O que você acha?” — e observar a reação dele(a). Além disso, uma boa maneira de iniciar o sexo por telefone é perguntar algo como “O que você está vestindo agora?” e deixar a imaginação rolar.

Como perder a vergonha e aproveitar o momento

Seja autêntica

Não tente imitar algo visto nos filmes e livros. “Faça [a prática] ser algo menos ‘esquisito’ e menos intimidante sendo você mesma”, sugere Shamyra. Comece com algo realista, como a última vez que vocês fizeram sexo ou o que você gostaria que ele(a) fizesse com você da próxima vez que estiverem juntos(as).

Construa antecipação

Você pode preparar o terreno para uma ligação sensual à noite mandando mensagens eróticas para seu(ua) parceiro(a) durante o dia.

Não tenha medo de rir

Como toda situação nova, é normal que o sexo por telefone saia de seu controle, às vezes. Por isso, assim como no sexo presencial, não tenha medo de levar tudo com bom humor.

Guie-o(a)

Se o sexo por telefone é um desejo seu, é possível que seu(ua) parceiro(a) não saiba o que fazer. Por isso, pode ser extremamente sensual guiá-lo(a), dizendo o que você quer que ele(a) faça, onde quer que ele(a) se toque e o que ele(a) não deve fazer.

Estejam confortáveis e em segurança

Para ter um momento de intimidade prazeroso, você deve confiar 100% na outra pessoa e certificar-se de que ela está confortável com a situação. Além disso, livre-se de distrações, como um computador ligado ou as notificações do celular ativadas.

Procure inspirações

Para obter inspiração e aumentar a excitação, você pode ler livros eróticos antes do momento da ligação sexual. “Descrever algo que você já tem em mente é mais fácil do que inventar algo na hora”, sugere a sexóloga Gigi Engle.

Prepare o ambiente

Um ambiente sensual pode te ajudar a entrar no clima e perder a vergonha. Por isso, tranque as portas, invista na meia-luz, acenda velas e experimente vestir uma lingerie que faz você se sentir sexy.

Comece com uma conversa

Você não precisa — e pode ser pouco natural — começar a ligação com um apelo sexual. Ao invés disso, pergunte como foi o dia da outra pessoa e conversem sobre outros assuntos para criar conexão.

Quando a sua vez chegar, crie o clima contando para ele(a) sobre todos os momentos do dia em que você pensou em vocês juntos(as).

Seja verbal

Quando o assunto é sexo por telefone, sua voz é sua maior aliada. Por isso, não tenha medo de usá-la para descrever suas fantasias e dizer exatamente o que você queria que ele(a) estivesse fazendo com você.

Além disso, não poupe descrições: comente exatamente o que você está fazendo, onde está se tocando, em que posição está e tudo o que puder pensar para aumentar a sexualidade do momento. Você também não precisa ter medo ou vergonha de gemer.

Use brinquedos eróticos

O sex toys podem ser ótimos para garantir que você não se iniba, além de render um assunto muito sensual. Descreva à outra pessoa exatamente como você está usando seu vibrador, deixe que ela escute os sons de vibração e diga que você queria que fosse ela ali.

Vocês também podem investir em vibradores controlados remotamente por aplicativo. Dessa forma, ele(a) poderá controlar o que você experimenta e você sentirá como se ele(a) estivesse próximo.

Atente-se à outra pessoa

Escutar o que ele(a) te diz e como respira, por exemplo, pode te fazer entender se sua ideia está dando certo. Quando mais rápido ele(a) estiver respirando, mais excitado(a) ele(a) pode estar.

Você também deve perguntar a ele(a) o que está fazendo, além de narrar o que está acontecendo com você. Isso dará espaço para que ele(a) solte a voz e aumente seu prazer.

Use a tecnologia

Para aumentar ainda mais a sensualidade, vocês podem começar a ligação por voz e terminá-la por vídeo.

Como terminar o sexo por telefone

Se você e seu(ua) parceiro(a) têm o orgasmo como objetivo, continuem conversando até que ambos(as) cheguem lá. No entanto, essa não precisa ser a única meta.

Para finalizar a ligação, a sugestão de Jenni é fazer a mesma coisa que vocês fariam se estivessem fisicamente juntos(as): “Tenham aquele período de reflexão que faz parte da resposta sexual humana.” Trata-se do momento em que o sexo termina e vocês podem se abraçar, se conectar e conversar sobre o que gostaram e sobre o que querem tentar de novo.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias