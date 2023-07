Sexo escatológico: além de ator de Turma da Mônica, cantor famoso também é adepto da prática

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 12/07/2023 - 17:28 Compartilhe

Fernando Mais, ator que interpreta o personagem Zecão na série Turma da Mônica Jovem, gerou polêmica ao ter seu nome relacionado a um perfil do Twitter e um livro que fala sobre a prática de sexo escatológico, que envolve necessidades fisiológicas, como urina, fezes e flatulências.

Ao ver que seu lado íntimo foi exposto na internet, Fernando usou o Instagram para pedir ajuda, pois recebeu muitos ataques por parte de alguns internautas.

“Tô sofrendo um assédio psicológico gigantesco que as mensagens positivas não dão conta! Eu preciso de ajuda!!! Que isso, cara, são milhares de pessoas contra mim por um gosto diferente??? Querem acabar com o meu profissional, com meu relacionamento, com a minha vida toda! “, escreveu ele nos Stories.

A IstoÉ Gente foi procurar saber mais sobre sexo escatológico e te conta abaixo. Confira!

O que é sexo escatológico?

O sexo escatológico é a prática sexual que envolve fezes humanas ou excrementos de animais.

O fetiche leva a diversos níveis e situações que podem ser complicadas se a pessoa não curtir a idéia.

É desde praticar sexo oral enquanto a outra pessoa defeca (blumpkin), a penetração anal com o reto sujo até a ingestão de excrementos do parceiro.

Algumas pessoas também gostam de passar os excrementos e secreções pelo corpo.

Cantor famoso também é adepto da prática

Em setembro de 2022, Leandro Lehart, ex-vocalista do grupo Art Popular, foi condenado a quase dez anos de prisão por estupro e manutenção de cárcere privado contra uma mulher que tinha um relacionamento. Em entrevista ao ‘Fantástico’, da TV Globo, Rita de Cássia Correia relatou o abuso e os traumas que sofreu de Lehart. “Ele me convidou para subir para o quarto dele que ficava no andar de cima da casa. Eu consenti e subi. Ele parou e perguntou: ‘Vamos ao banheiro para terminarmos lá? Porque de lá já poderíamos tomar um banho’. Eu não vi maldade nisso. Em sair ali do quarto e terminar ali no banheiro a relação sexual”, diz Rita. “Ele me imobilizou e me fez passar uma situação degradante ao defecar na minha boca. Comecei a me debater pedindo para ele parar e tentando tirá-lo de cima de mim, mas eu não conseguia. Ele ainda se masturbou até chegar ao orgasmo”, concluiu.

