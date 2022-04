Sexo: encaixe perfeito ou adaptação?

Quem já fez sexo pelo menos uma vez na vida sabe que esse momento de intimidade pode ser bonito e intenso, mas não tem nada a ver com as cenas perfeitas da ficção.





No entanto, segundo uma nova pesquisa publicada pela “PubMed”, sua mentalidade pode influenciar sua vida sexual mais do que você pensa, quando se trata de suas expectativas. Entenda com informações da “Slice”.

O estudo

Para realizar o relatório, a psicóloga e professora sênior de psicologia da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, Jessica Maxwell, comparou duas mentalidades diferentes para entender como elas influenciam a vida sexual das pessoas.

A primeira mentalidade estudada foi a de “crescimento sexual”, que é a crença de que estar satisfeito(a) na cama leva tempo e dá trabalho. Isso é o oposto da mentalidade do “destino sexual”, a crença de que parceiros são naturalmente compatíveis, e que se não forem, o relacionamento está destinado a não funcionar.

Os participantes do estudo foram convidados a preencher um diário ao longo de três semanas, a fim de rastrear e avaliar as mudanças em suas mentalidades e a qualidade geral de suas vidas sexuais.

Resultados

Através de seis estudos, Jessica e seus colegas descobriram que a mentalidade sexual das pessoas influencia sua satisfação sexual e a qualidade geral do relacionamento.

Quando os casais não conseguiam concordar sobre suas vidas sexuais, a mentalidade do “destino sexual” entrava em jogo. “Eles deixavam o que acontecia no quarto afetar seu julgamento geral sobre o relacionamento”, explicou a autora do estudo. Já os casais com mentalidade de “crescimento sexual” foram relatados como tendo relacionamentos mais felizes.

Segundo ela, foi descoberto que há benefícios na mentalidade de “crescimento sexual” e na crença de que um bom sexo pode dar trabalho.

Portanto, se você espera que seu(ua) parceiro(a) esteja com você a longo prazo, pode valer a pena falar sobre qual é a mentalidade dele(a) quando se trata de sexo.