‘Sexo bom vira conto’, diz Geisy Arruda sobre terceiro livro erótico baseado em sua vida

Geisy Arruda está investindo na carreira de escritora. Com dois livros de contos eróticos já no mercado, a influenciadora pretende lançar o terceiro e, para isso, está se baseando em acontecimentos da sua vida. Em entrevista à Quem, Geisy explica que pensar em sexo o dia todo virou seu trabalho.

+ ‘Estava prejudicada’, diz Juliette ao sofrer com ressaca após festa na casa nova

+ Luciano Camargo une a sua voz com a de Gabi Sampaio na música “Espírito Santo”

“Acabei de escrever um conto de sexo no Uber. Então, tenho que colocar minha imaginação para funcionar e minha libido tem que estar sempre em alta. Claro, tem dias que isso não acontece, ainda mais nessa época de pandemia”, começa “Sexo num carro, num banheiro de uma balada. São coisas que acontecem na minha vida. Gosto de relatar histórias verídicas, mas nem sempre dá. Aí, a gente usa a imaginação, as lembranças, porque sexo bom a gente nunca esquece. E sexo bom, na minha mão, vira conto erótico”, completa Geisy.

A escritora também deixa claro que prefere não se relacionar com famosos. “Gosto mais de ficar com um cara que vem arrumar sua televisão, do que com um jogador de futebol que já tem muitas mulheres, muito dinheiro”, explica. Apesar de ser bastante aberta sobre sexualidade, Geisy afirma que está respeitando o isolamento.

Veja também