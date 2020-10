Sex shop e “50 Tons de Cinza”: Cintia Dicker e Pedro Scooby revelam intimidades

Cintia Dicker e Pedro Scooby estão aproveitando ao máximo a paixão de casal jovem. Os dois fizeram revelações quentes sobre a intimidade durante uma entrevista à Quem, falando sobre os gostos e as práticas na cama. Eles moram em Cascais, Portugal, e deixaram bem claro que adoram um sadomasoquismo.

“A nossa próxima obra é um quarto inspirado no filme 50 Tons de Cinza“, disse Scooby, se referindo ao “quarto vermelho” presente na trilogia. O ambiente é todo temático para quem curte BDSM, com chicotes, algemas, e outros apetrechos do dia a dia de quem é adepto do estilo. “A gente ama um sex shop”, completou Cintia, provando que um casal bem resolvido é um casal feliz.

