Sevilla vence Real Sociedad, que perde a chance de se tornar líder

O Sevilla venceu a Real Sociedad por 3 a 2 em casa neste domingo pela 7ª rodada da Liga espanhola e entrou na zona de classificação para a Liga Europa.

Mikel Oyarzábal abriu o placar para os visitantes (4), mas Manuel Agudo ‘Nolito’ empatou desviando um cruzamento na área (18), o argentino Lucas Ocampos fez 2 a 1 com um chute cruzado (47) e Franco Vázquez ampliou (80).

A Real Sociedad diminuiu com o meia Portu (87) mas não conseguiu impedir a derrota e perdeu a chance de assumir a liderança, o que aconteceria em caso de vitória.

Os bascos começaram melhor, pressionando o Sevilla e abrindo o placar logo no início mas pouco a pouco o time da casa começou a se conectar e a sair em velocidade pelas pontas para colocar bolas na área visitante e empatar a partida.

Após o intervalo, o Sevilla jogou com mais intensidade pressionando o adversário e acabou chegando à vitória.

Com o resultado o Sevilla chegou ao 6º lugar, última posição que dá acesso à Liga Europa, empatado em pontos com a Real Sociedad (5º).

– Eibar e Alavés respiram –

Mais cedo o Eibar (11º) venceu o Celta (17º) por 2 a 0 em casa e se afastou da zona de rebaixamento.

Edu Expósito abriu o placar mandando a bola por cobertura (47). Depois foi a vez do chileno Fabián Orellana ampliar (60) dando a vitória ao Eibar, que ainda teve um terceiro gol anulado pelo VAR por toque de mão.

O Eibar dominou a partida e o Celta passou a maior parte do tempo se defendendo dos avanços do time adversário e ainda desperdiçou um pênalti por meio do atacante Iago Aspas (90+3).

O time vasco acumulou sua segunda vitória consecutiva enquanto o Celta se aproxima perigosamente da degola.

O Alavés (12º) venceu o Mallorca (19º) por 2 a 0 com gols de Lucas Pérez de pênalti (76) e de Joselu (85) em um duelo com poucas chances de gol.

A vitória também afastou o Alavés da zona de rebaixamento, onde o Mallorca permanece, logo atrás do Espanyol (18º) que neste domingo perdeu por 2 a 0 em casa para o Valladolid (10º) e seguiu mergulhado entre os últimos da tabela.

Míchel abriu o placar convertendo um pênalti (26) e nos acréscimos Óscar Plano fez 2 a 0 com um chute cruzado (90+4) garantindo a vitória do Valladolid, que avançou rumo à parte superior da tabela, após uma partida em que o Espanyol terminou com dez devido à expulsão de Fernando Calero (65).

O time da casa dominou o início do jogo mas se deixou abalar após o gol de pênalti.

Mais vivo no segundo tempo, o Espanyol buscou o empate, mas falhou na hora de concluir.

No sábado, o Real Madrid empatou em 0 a 0 com o Atlético de Madrid (3º) mas manteve a liderança, enquanto que o Barcelona (4º) venceu o Getafe (13º) por 2 a 0 fora de casa.

— Jogos da 7ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Villarreal – Betis 5 – 1

– Sábado:

Athletic Bilbao – Valencia 0 – 1

Getafe – Barcelona 0 – 2

Granada – Leganés 1 – 0

Atlético de Madrid – Real Madrid 0 – 0

– Domingo:

Espanyol – Valladolid 0 – 2

Eibar – Celta Vigo 2 – 0

Alavés – Mallorca 2 – 0

Levante – Osasuna 1 – 1

Sevilla – Real Sociedad 3 – 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 15 7 4 3 0 12 6 6

2. Granada 14 7 4 2 1 13 6 7

3. Atlético de Madrid 14 7 4 2 1 7 4 3

4. Barcelona 13 7 4 1 2 16 10 6

5. Real Sociedad 13 7 4 1 2 12 7 5

6. Sevilla 13 7 4 1 2 10 7 3

7. Athletic Bilbao 12 7 3 3 1 7 3 4

8. Villarreal 11 7 3 2 2 18 11 7

9. Valencia 9 7 2 3 2 10 11 -1

10. Valladolid 9 7 2 3 2 7 8 -1

11. Eibar 8 7 2 2 3 9 9 0

12. Levante 8 7 2 2 3 8 9 -1

13. Osasuna 8 7 1 5 1 5 6 -1

14. Alavés 8 7 2 2 3 4 7 -3

15. Betis 8 7 2 2 3 10 15 -5

16. Getafe 7 7 1 4 2 10 11 -1

17. Celta Vigo 6 7 1 3 3 4 9 -5

18. Espanyol 5 7 1 2 4 4 12 -8

19. Mallorca 4 7 1 1 5 4 12 -8

20. Leganés 2 7 0 2 5 3 10 -7

