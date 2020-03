Sevilla vence Osasuna e assume provisoriamente terceiro lugar da Liga espanhola

O Sevilla subiu provisoriamente para o pódio da Liga espanhola depois de vencer o Osasuna (12) nos acréscimos por 3 a 2 com dois gols do marroquino Youssef En-Nesyri, neste domingo, pela 26ª rodada da Liga Espanhola, que se encerra com o clássico Real Madrid-Barcelona.

En-Nesyri abriu o placar com um chute cruzado aos 13 minutos e o argentino Lucas Ocampos cabeceou para fazer 2 a 0 no fim do primeiro tempo (45), mas Aridane Hernández diminuiu também de cabeça (64), antes de Roberto Torres deixar tudo igual (2-2) convertendo um pênalti dez minutos depois (74).

En-Nesyri fez o gol da vitória nos últimos instantes da partida (90+4). O triunfo coloca o Sevilla provisoriamente em terceiro lugar na classificação.

O Sevilla dominou o jogo no início. E no segundo tempo o Osasuna perdeu seu goleiro Sergio Herrera que recebeu um cartão vermelho direto, ao interromper com a mão um avanço de En-Nesyri (54).

Com um a mais, o Sevilla relaxou e o Osasuna, que luta para permanecer na primeira divisão, conseguiu empatar. Mas En-Nesyri voltou a brilhar com o gol decisivo.

Em San Mamés, o Athletic Bilbao (10º) venceu o Villarreal (8º) por 1 a 0, com um pênalti convertido por Raúl García (56), após um toque de mão de Pau Torres na área.

O bom desempenho do goleiro do ‘Submarino Amarelo’ Sergio Asenjo, que defendeu o segundo pênalti, impediu que a derrota fosse maior.

O time basco, que deu mais um passo em direção às primeiras posições, ganhou força e moral antes de visitar o Granada na quinta-feira, pela semifinal da Copa do Rei.

— Jogos da 26ª rodada da Liga espanhola (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Real Sociedad – Valladolid 1 – 0

– Sábado:

Eibar – Levante 3 – 0

Valencia – Betis 2 – 1

Leganés – Alavés 1 – 1

Granada – Celta Vigo 0 – 0

– Domingo:

Sevilla – Osasuna 3 – 2

Athletic Bilbao – Villarreal 1 – 0

Espanyol – Atlético de Madrid

(14h30) Mallorca – Getafe

(17h00) Real Madrid – Barcelona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 55 25 17 4 4 62 29 33

2. Real Madrid 53 25 15 8 2 46 17 29

3. Sevilla 46 26 13 7 6 37 27 10

4. Real Sociedad 43 25 13 4 8 43 31 12

5. Atlético de Madrid 43 25 11 10 4 28 18 10

6. Getafe 42 25 12 6 7 36 25 11

7. Valencia 41 26 11 8 7 37 38 -1

8. Villarreal 38 26 11 5 10 43 36 7

9. Granada 37 26 11 4 11 32 31 1

10. Athletic Bilbao 34 26 8 10 8 25 22 3

11. Levante 32 26 10 2 14 31 39 -8

12. Osasuna 31 26 7 10 9 33 38 -5

13. Alavés 31 26 8 7 11 28 36 -8

14. Betis 30 26 7 9 10 36 42 -6

15. Valladolid 29 26 6 11 9 22 29 -7

16. Eibar 27 25 7 6 12 25 37 -12

17. Celta Vigo 25 26 5 10 11 22 34 -12

18. Mallorca 22 25 6 4 15 26 42 -16

19. Leganés 20 26 4 8 14 19 38 -19

20. Espanyol 19 25 4 7 14 22 44 -22

