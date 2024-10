Sevilla vence na visita ao Espanyol (2-0) com dois gols de Lukebakio

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/10/2024 - 19:02 Para compartilhar:

Dois gols do belga Dodi Lukebakio deram ao Sevilla a vitória por 2 a 0 na visita ao Espanyol, nesta sexta-feira (25), no jogo que abriu a 11ª rodada da espanhola LaLiga.

Lukebakio marcou seus gols no primeiro tempo (aos 20 e 45 minutos), o que permitiu que a equipe andaluza tivesse uma segunda etapa mais tranquila no estádio Cornellá, nos arredores de Barcelona.

No total, o jogador belga de origem congolesa acumula cinco gols nesta edição do campeonato espanhol.

Foi a primeira vitória do Sevilla como visitante nesta temporada e o time ocupa provisoriamente a nona posição da tabela, com 15 pontos, entrando por enquanto na metade superior da tabela e se aproximando das posições europeias.

Por outro lado, o Espanyol (15º, 10 pontos) continua lutando e sofreu a quinta derrota nos últimos seis jogos. Está apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.

A má notícia do jogo para o Sevilla foi a substituição por lesão no segundo tempo do goleiro norueguês Orjan Nyland, que deu lugar a Álvaro Fernández, aparentemente devido a um problema no joelho esquerdo.

A décima primeira rodada da Liga espanhola continua neste sábado com mais quatro jogos, entre os quais se destaca o grande ‘El Clásico’ entre Real Madrid e Barcelona no estádio Santiago Bernabeu.

O Barça chega a esse duelo como líder, três pontos à frente do segundo colocado Real Madrid.

— Jogos da 11ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Espanyol – Sevilla 0 – 2

– Sábado:

(09h00) Valladolid – Villarreal

(11h15) Rayo Vallecano – Alavés

(13h30) Las Palmas – Girona

(16h00) Real Madrid – Barcelona

– Domingo:

(10h00) Leganés – Celta Vigo

(12h15) Getafe – Valencia

(14h30) Betis – Atlético de Madrid

(17h00) Real Sociedad – Osasuna

– Segunda-feira:

(17h00) Mallorca – Athletic Bilbao

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 27 10 9 0 1 33 10 23

2. Real Madrid 24 10 7 3 0 21 7 14

3. Atlético de Madrid 20 10 5 5 0 16 6 10

4. Villarreal 18 10 5 3 2 18 18 0

5. Athletic Bilbao 17 10 5 2 3 17 11 6

6. Mallorca 17 10 5 2 3 10 8 2

7. Betis 15 10 4 3 3 10 9 1

8. Osasuna 15 10 4 3 3 14 16 -2

9. Sevilla 15 11 4 3 4 12 15 -3

10. Rayo Vallecano 13 10 3 4 3 11 10 1

11. Celta Vigo 13 10 4 1 5 17 17 0

12. Real Sociedad 12 10 3 3 4 8 8 0

13. Girona 12 10 3 3 4 11 13 -2

14. Alavés 10 10 3 1 6 13 18 -5

15. Espanyol 10 11 3 1 7 10 19 -9

16. Getafe 9 10 1 6 3 7 8 -1

17. Leganés 8 10 1 5 4 6 12 -6

18. Valladolid 8 10 2 2 6 8 21 -13

19. Las Palmas 6 10 1 3 6 12 19 -7

20. Valencia 6 10 1 3 6 7 16 -9

./bds/bur/dr/gfe/aam/mvv