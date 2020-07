Sevilla vence Mallorca e se aproxima da Champions, Cadiz volta à 1ª divisão após 14 anos

O Sevilla deu um grande passo em direção à Liga dos Campeões após a vitória sobre o penúltimo colocado Mallorca (2-0) neste domingo, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol.

A duas rodadas do fim de LaLiga os andaluzes, quarto colocados empatados em número de pontos com o Atlético de Madrid, tem nove pontos a mais que o Villarreal, que recebe a Real Sociedad nesta segunda-feira.

O Sevilla só precisa de um ponto para garantir sua vaga na Champions ou de um tropeço do Villarreal em seus três últimos jogos.

Os gols sevilhanos vieram por meio do argentino Lucas Ocampos, que marcou de pênalti seu 14º gol da temporada (41) e do marroquino Youssef En-Nesyri no final da partida (84).

– Athletic vence Levante –

Mais cedo o Athletic Bilbao (7º) venceu por 2 a 1 em sua visita ao Levante (12º), com dois gols de Raúl García (4 e 45+1).

Com esse resultado os ‘rojiblancos’ dormem na ‘zona da Liga Europa’. García abriu o placar aproveitando uma bola mal afastada pelo zagueiro português Rúben Vezo, logo no início do duelo e, pouco antes do intervalo, ele marcou o segundo após receber um bom passe.

Em grande fase desde a retomada do campeonato após a paralisação de três meses provocada pela pandemia de coronavírus, Raúl García chegou aos 15 gols nesta Liga, tornando-se o herdeiro digno do recém-aposentado Aritz Aduriz.

No segundo tempo, o Levante diminuiu por meio do meio-campo macedônio Enis Bardhi (71).

– Valencia decepciona –

Também neste domingo o Valencia (9º) perdeu fora de casa por 1 a 0 para o Leganés (18º), que voltou a acreditar em sua permanência na elite do futebol espanhol.

O resultado complica os valencianos em sua luta por uma vaga na Liga Europa.

O único gol da partida foi marcado por Rubén Pérez aos 18 minutos, cobrando pênalti.

O destaque do jogo disputado no estádio de Butarque foi o goleiro ‘Pichu’ Cuéllar, que no segundo tempo (60) defendeu uma outra penalidade cobrada pelo meia Dani Parejo.

Com essa vitória o Leganés ficou a três pontos do Alavés (17º), primeiro time fora da zona de rebaixamento e que tem um jogo a menos.

– Eibar vence lanterna –

mais cedo o Eibar aproveitou a situação de jogar contra um Espanyol abatido depois de ter sido rebaixado na última rodada e venceu fora de casa por 2 a 0.

Com dois gols do meio-campo Edu Exposito, aos 25 minutos em cobrança de pênalti e aos 36, a equipe basca marcou três pontos importantes para cumprir seu objetivo de se manter na primeira divisão.

Após esse resultado, o Eibar ocupa agora a 15ª colocação com 39 pontos (sete a mais do que o Mallorca, 18º) e parece praticamente salvo do rebaixamento faltando apenas duas rodadas para o fim.

– Cádiz na elite após 14 anos –

O tradicional Cádiz vai retornar à primeira divisão do campeonato espanhol após 14 anos de ausência, após a derrota neste domingo do Zaragoza (3º) para o Oviedo (14º).

No sábado, a equipe andaluza perdeu a oportunidade de subir à elite no campo, depois de perder em seu estádio para o Fuenlabrada (6º) por 1 a 0, mas o Zaragoza, outro time de grande tradição do futebol da Espanha, não aproveitou a oportunidade para se aproximar do líder da segunda divisão.

Faltando duas rodadas para o final do campeonato, o Cádiz soma 69 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Zaragoza, que tem 62.

Só os dois primeiros têm promoção direta garantida para a primeira divisão, enquanto do terceiro para o sexto disputam uma vaga na elite.

O Huesca, segundo com 64 pontos, está em uma boa situação para acompanhar o Cádiz, apesar de no sábado também ter perdido, para o Racing Santander, já rebaixado para a 2ª B.

— Jogos da 36ª rodada do campeonato espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Osasuna – Celta Vigo 2 – 1

Valladolid – Barcelona 0 – 1

Atlético de Madrid – Betis 1 – 0

– Domingo:

Espanyol – Eibar 0 – 2

Levante – Athletic Bilbao 1 – 2

Leganés – Valencia 1 – 0

Sevilla – Mallorca 2 – 0

– Segunda-feira:

(14h30) Villarreal – Real Sociedad

Alavés – Getafe

(17h00) Granada – Real Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 80 35 24 8 3 64 21 43

2. Barcelona 79 36 24 7 5 80 36 44

3. Atlético de Madrid 66 36 17 15 4 48 26 22

4. Sevilla 66 36 18 12 6 53 34 19

5. Villarreal 57 35 17 6 12 57 45 12

6. Getafe 53 35 14 11 10 43 34 9

7. Athletic Bilbao 51 36 13 12 11 41 32 9

8. Real Sociedad 51 35 15 6 14 53 46 7

9. Valencia 50 36 13 11 12 45 52 -7

10. Granada 50 35 14 8 13 45 42 3

11. Osasuna 48 36 12 12 12 42 51 -9

12. Levante 43 36 12 7 17 43 51 -8

13. Betis 41 36 10 11 15 47 56 -9

14. Valladolid 39 36 8 15 13 29 40 -11

15. Eibar 39 36 10 9 17 36 51 -15

16. Celta Vigo 36 36 7 15 14 35 46 -11

17. Alavés 35 35 9 8 18 32 53 -21

18. Leganés 32 36 7 11 18 26 49 -23

19. Mallorca 32 36 9 5 22 37 61 -24

20. Espanyol 24 36 5 9 22 27 57 -30

