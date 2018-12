Sevilla vence Girona e retoma vice-liderança do Campeonato Espanhol

O Sevilla recuperou a vice-liderança do Campeonato Espanhol com a vitória por 2 a 0 contra o Girona, em casa, neste domingo, pela 16ª rodada do torneio. Os gols da partida foram marcados por Ever Banega e Pablo Sarabia.

O primeiro gol do jogo saiu apenas aos nove minutos do primeiro tempo, após pênalti sofrido pelo atacante André Silva. Na batida, Banega deslocou o goleiro Gorka Iraizoz, que pulou para o lado direito e viu a bola entrar no esquerdo.

Com a vantagem no placar, o Sevilla soube aproveitar os espaços deixados pelo Girona e fez mais um, aos 19 minutos. Troca de passes entre jogadores do time da casa terminou em assistência de Wissam Ben Yedder para Sarabia finalizar. O jogo não terminou em goleada porque a equipe mandante desperdiçou muitas chances em contra-ataques na reta final da partida.

O Sevilla tem 31 pontos, mesmo número do Atlético de Madrid, terceiro colocado, e do Barcelona, que está na ponta do torneio e vai enfrentar o Levante, fora de casa, ainda neste domingo, a partir das 17h45.

No próximo domingo, o Sevilla vai visitar o Levante, em Valência. Integrante da zona intermediária da tabela, com 21 pontos, o Girona vai voltar a campo na sexta-feira, quando vai receber o Getafe.