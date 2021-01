Sevilla vence Cádiz (3-0) e sobe para terceiro na Liga espanhola

Com um hat-trick do atacante marroquino Youssef En-Nesyri (minutos 35, 39 e 62) o Sevilla (3º) venceu o Cádiz (9º) por 3 a 0 neste sábado, na 20ª rodada, e subiu para terceiro, enquanto o Betis (8º) empatou em 2 a 2 com a Real Sociedad (6º) no fim do jogo.

O Sevilla, atual campeão da Liga Europa, está com 36 pontos, um atrás do Real Madrid (2º), que neste sábado enfrenta o Alavés (17º). Líder isolado com 44, o Atlético enfrenta o Valencia (14º) no domingo.

No primeiro Sevilla-Cádiz do campeonato no estádio Ramón Sánchez Pizjuán em 15 anos, En-Nesyri confirmou seu salto de qualidade nesta temporada, com seu segundo hat-trick consecutivo jogando em casa.

Com Suso como principal parceiro, En-Nesyri atingiu 12 gols no campeonato e é o artilheiro. Sua conta este ano chega a 16 se forem considerados os gols na Liga dos Campeões.

Também neste sábado, Real Sociedad e Betis empataram (2-2) depois que o time de Sevilha conseguiu marcar dois gols na reta final.

Em San Sebastián, o time local tinha a vitória nas mãos depois dos gols do sueco Alexander Isak (48) e Mikel Oyarzabal (57). Mas o Betis salvou um ponto graças a Sergio Canales (85) e Joaquín nos acréscimos (90 + 2).

O capitão de 39 anos mudou o jogo ao entrar em campo aos 78. Ele primeiro deu uma assistência para Canales e depois aproveitou um passe após um ótimo passe de Cristian Tello. Seu chute desviou em Nacho Monreal e enganou o goleiro Remiro.

Antes da entrada de Joaquín, o Bétis quase não teve oportunidades de marcar, enquanto a Real Sociedad perdeu a chance de golear.

No outro jogo do dia, o último colocado Huesca empatou sem gols com o Villarreal (5º).

— Jogos da 20ª rodada do campeonato espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Levante – Valladolid 2 – 2

– Sábado:

SD Huesca – Villarreal 0 – 0

Sevilla – Cádiz 3 – 0

Real Sociedad – Betis 2 – 2

Alavés – Real Madrid

– Domingo:

(11h00) Osasuna – Granada

(13h15) Elche – Barcelona

(15h30) Celta Vigo – Eibar

(18h00) Atlético de Madrid – Valencia

– Segunda-feira:

(18h00) Athletic Bilbao – Getafe

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Atlético de Madrid 44 17 14 2 1 33 7 26

2. Real Madrid 37 18 11 4 3 30 15 15

3. Sevilla 36 19 11 3 5 26 16 10

4. Barcelona 34 18 10 4 4 37 17 20

5. Villarreal 34 20 8 10 2 28 19 9

6. Real Sociedad 31 20 8 7 5 31 18 13

7. Granada 28 19 8 4 7 23 31 -8

8. Betis 27 20 8 3 9 26 34 -8

9. Cádiz 24 20 6 6 8 17 27 -10

10. Levante 23 19 5 8 6 27 28 -1

11. Getafe 23 18 6 5 7 16 18 -2

12. Celta Vigo 23 19 6 5 8 23 30 -7

13. Athletic Bilbao 21 18 6 3 9 21 22 -1

14. Valencia 20 19 4 8 7 25 26 -1

15. Valladolid 20 20 4 8 8 20 29 -9

16. Eibar 19 19 4 7 8 16 20 -4

17. Alavés 18 19 4 6 9 17 25 -8

18. Elche 17 17 3 8 6 16 23 -7

19. Osasuna 16 19 3 7 9 16 28 -12

20. SD Huesca 13 20 1 10 9 14 29 -15

