Sevilla vence Almería (1-0) e avança às semifinais da Copa do Rei

O Sevilla avançou às semifinais da Copa do Rei ao vencer o Almería da 2ª divisão nesta terça-feira por 1 a 0, graças a um gol do argentino Lucas Ocampos.

O atacante ‘roubou’ o protagonismo de seu compatriota Alejandro ‘Papu’ Gómez, que estreou na nova equipe depois de assinar esta semana vindo da italiana Atalanta.

Diante de um adversário difícil, que luta para chegar à primeira divisão, o Sevilla teve problemas para conquistar os três pontos até que, após uma hora de jogo, Ocampos aproveitou um cruzamento de Suso e cabeceou para o fundo da rede.

Suso havia substituído ‘Papu’, que jogou seus primeiros 60 minutos com a camisa do Sevilla, na qual deixou claro que ainda não está acostumado com o esquema tático de Julen Lopetegui ou a jogar com seus novos companheiros.

Desta forma, o Sevilla se torna o primeiro semifinalista do torneio e vai conhecer seus adversários da próxima fase entre quarta e quinta-feira.

“Conseguimos a vaga de forma merecida contra uma grande equipe como o Almería, embora o placar de 1 a 0 faça sofrer um pouco mais, mas acho que fizemos um bom jogo”, resumiu Lopetegui.

Sobre ‘Papu’ Gómez, o treinador basco declarou: “Acho que fez um bom jogo, não foi fácil para ele depois de um mês e meio sem jogar e acho que jogou em um bom nível”.

É a primeira vez que o Sevilla, cinco vezes campeão da Copa do Rei, chega às semifinais desde que foi goleado pelo Barcelona na final de 2018 (5-0).

O time andaluz, quarto na Liga espanhola e classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões (enfrenta o Borussia Dortmund), mantém a sua sequência vitoriosa e soma o sexto triunfo consecutivo (incluindo todas as competições). Só perdeu uma das últimas 16 partidas.

— Jogos das quartas de final da Copa do Rei (horário de Brasília):

– Terça-feira, 2 de fevereiro:

Almería – SEVILLA 0 – 1

Gols:

Sevilla: Ocampos (67)

– Quarta-feira, 3 de fevereiro:

(15h00) Levante – Villarreal

(17h00) Granada – Barcelona

– Quinta-feira, 4 de fevereiro:

(17h00) Betis – Athletic Bilbao

